Майкл Фелпс проиграл заплыв на 100-метровке белой акуле

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс принял участие в заплыве на 100 м с белой акулой.

Соревнование было показано на телеканале Discovery под названием «Большая белая против большого золотого».

В заплыве, который проходил в водах близ ЮАР, Фелпс уступил акуле две секунды, показав время 38,10.

Спортсмен на самом деле плыл в одиночку, а заплыв акулы был смоделирован на компьютере. Многие телезрители по всему миру, ожидавшие реальной дуэли между Фелпсом и акулой, выразили свое негодование по этому поводу.

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