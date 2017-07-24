Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходят матчи 1/4 финала турнира по женскому водному поло. Сборная России победила серебряного призера Рио-2016 Италию (9:8) и в полуфинале сыграет с триумфатором пары США – Австралия.

Водное поло

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины

1/4 финала

Италия – Россия – 8:9 (0:3, 4:1, 3:3, 1:2)

США – Австралия – 17.10

Венгрия – Канада – 21.30

Греция – Испания – 23.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.