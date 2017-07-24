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    Водное поло. Чемпионат мира (жен). 1/4 финала. Россия победила Италию и другие матчи

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    Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходят матчи 1/4 финала турнира по женскому водному поло. Сборная России победила серебряного призера Рио-2016 Италию (9:8) и в полуфинале сыграет с триумфатором пары США – Австралия.

    Водное поло

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Женщины

    1/4 финала

    Италия – Россия – 8:9 (0:3, 4:1, 3:3, 1:2)

    США – Австралия – 17.10

    Венгрия – Канада – 21.30

    Греция – Испания – 23.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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