Водное поло. Чемпионат мира (жен). 1/4 финала. Россия победила Италию и другие матчи
Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходят матчи 1/4 финала турнира по женскому водному поло. Сборная России победила серебряного призера Рио-2016 Италию (9:8) и в полуфинале сыграет с триумфатором пары США – Австралия.
Водное поло
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Женщины
1/4 финала
Италия – Россия – 8:9 (0:3, 4:1, 3:3, 1:2)
США – Австралия – 17.10
Венгрия – Канада – 21.30
Греция – Испания – 23.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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