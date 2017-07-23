Сегодня в Будапеште стартовал плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Утренняя сессия

Женщины

100 м, баттерфляй

Россиянка Светлана Чимрова квалифицировалась в полуфинал в плавании на 100 м баттерфляем с восьмым временем (57,85 с), победительницей заплыва стала олимпийская чемпионка из Швеции Сара Шестрем (55,96 с).

4х100 м, кролевая эстафета

Россияне Александр Попков, Никита Королев, Никита Лобинцев, Владимир Морозов показали в квалификации шестой результат – 3.13,84. Лучшее время у представителей Бразилии (3.12,34).

200 м, комплексное плавание

Юлия Ефимова вышла в полуфинал на дистанции 200 метров комплексом с тринадцатым временем (2.12,41), еще одна россиянка Виктория Андреева финишировала 17-й и в полуфинал не попала. Победительницей квалификационного раунда стала представительница Венгрии Катинка Хоссу (2.07,49).

400 м, вольный стиль

Вероника Попова квалифицировалась в финал с седьмым временем (4.06,40), Арина Опенышева показала 19-е время (4.15,45) и закончила выступление на стадии полуфинала. Лучшее время в квалификации продемонстрировала американка Кэтлин Ледеки (3.50,06) – этот результат стал седьмым в истории плавания на этой дистанции.

Мужчины

50 м, баттерфляй

Евгений Седов пробился в полуфинал с десятым временем (23,49), его соотечественник Олег Костин финишировал в квалификации с 17-м временем (23,68) и не попал в полуйинал. Лучшее время в четвертьфинале показал Украинец Андрей Говоров (22,92).

100 м, брасс

Кирилл Пригода и Всеволод Занько квалифицировались в полуфинал с шестым и восьмым временем соответственно (59,36 и 59,56). Лучший результат у представителя Великобритания олимпийского чемпиона Адама Пити (58,21).

400 м, вольный стиль

Пловец Александр Красных не сумел пробиться в финал на дистанции 400 м вольным стилем, он финишировал с тринадцатым временем в квалификации (3.43,75).

Примечание: информация будет дополняться.