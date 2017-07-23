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    Плавание. Чемпионат мира. Квалификация. Мужская сборная России вышла в финал эстафеты 4х100 м кролем и другие заплывы

    Теги результаты чемпионат мира сборная России сборная России жен Юлия Ефимова сборная США жен сборная Венгрии жен сборная Великобритании сборная Швеции жен Сара Шестрем Виктория Андреева Вероника Попова Евгений Седов Катинка Хоссу Кэтлин Ледеки Светлана Чимрова Андрей Говоров Олег Костин Всеволод Занько Александр Красных Кирилл Пригода Арина Опенышева Адам Пити

    Сегодня в Будапеште стартовал плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Утренняя сессия

    Женщины

    100 м, баттерфляй

    Россиянка Светлана Чимрова квалифицировалась в полуфинал в плавании на 100 м баттерфляем с восьмым временем (57,85 с), победительницей заплыва стала олимпийская чемпионка из Швеции Сара Шестрем (55,96 с).

    4х100 м, кролевая эстафета

    Россияне Александр Попков, Никита Королев, Никита Лобинцев, Владимир Морозов показали в квалификации шестой результат – 3.13,84. Лучшее время у представителей Бразилии (3.12,34).

    200 м, комплексное плавание

    Юлия Ефимова вышла в полуфинал на дистанции 200 метров комплексом с тринадцатым временем (2.12,41), еще одна россиянка Виктория Андреева финишировала 17-й и в полуфинал не попала. Победительницей квалификационного раунда стала представительница Венгрии Катинка Хоссу (2.07,49). 

    400 м, вольный стиль

    Вероника Попова квалифицировалась в финал с седьмым временем (4.06,40), Арина Опенышева показала 19-е время (4.15,45) и закончила выступление на стадии полуфинала. Лучшее время в квалификации продемонстрировала американка Кэтлин Ледеки (3.50,06) – этот результат стал седьмым в истории плавания на этой дистанции.

    Мужчины

    50 м, баттерфляй

    Евгений Седов пробился в полуфинал с десятым временем (23,49), его соотечественник Олег Костин финишировал в квалификации с 17-м временем (23,68) и не попал в полуйинал. Лучшее время в четвертьфинале показал Украинец Андрей Говоров (22,92). 

    100 м, брасс

    Кирилл Пригода и Всеволод Занько квалифицировались в полуфинал с шестым и восьмым временем соответственно (59,36 и 59,56). Лучший результат у представителя Великобритания олимпийского чемпиона Адама Пити (58,21).

    400 м, вольный стиль

    Пловец Александр Красных не сумел пробиться в финал на дистанции 400 м вольным стилем, он финишировал с тринадцатым временем в квалификации (3.43,75).

    Примечание: информация будет дополняться. 

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