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    Водное поло. Чемпионат мира. 1/8 финала. Россия обыграла Испанию и другие результаты

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    23 июля на чемпионате мира в Будапеште прошли матчи 1/8 финала мужского турнира по водному поло. Сборная России обыграла Испанию (11:10) и в 1/4 финала встретится с Венгрией.

    Отметим, что в последний раз в восьмерку сильнейших чемпионата мира Россия попадала в 2007 году (7-е место).

    Водное поло

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Мужчины

    1/8 финала

    23 июля

    Бразилия – Австралия – 3:8 (2:2, 0:2, 1:2, 0:2)

    Казахстан – Италия – 7:12 (1:3, 1:2, 1:4, 4:3)

    Греция – Япония – 14:4 (5:2, 5:0, 2:2, 2:0)

    Испания – Россия – 10:11 (2:3, 2:4, 3:3, 3:1)

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