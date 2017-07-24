Водное поло. Чемпионат мира. 1/8 финала. Россия обыграла Испанию и другие результаты
23 июля на чемпионате мира в Будапеште прошли матчи 1/8 финала мужского турнира по водному поло. Сборная России обыграла Испанию (11:10) и в 1/4 финала встретится с Венгрией.
Отметим, что в последний раз в восьмерку сильнейших чемпионата мира Россия попадала в 2007 году (7-е место).
Водное поло
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Мужчины
1/8 финала
23 июля
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