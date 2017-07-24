23 июля на чемпионате мира в Будапеште прошли матчи 1/8 финала мужского турнира по водному поло. Сборная России обыграла Испанию (11:10) и в 1/4 финала встретится с Венгрией.

Отметим, что в последний раз в восьмерку сильнейших чемпионата мира Россия попадала в 2007 году (7-е место).

Водное поло

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Мужчины

1/8 финала

23 июля

Бразилия – Австралия – 3:8 (2:2, 0:2, 1:2, 0:2)

Казахстан – Италия – 7:12 (1:3, 1:2, 1:4, 4:3)

Греция – Япония – 14:4 (5:2, 5:0, 2:2, 2:0)

Испания – Россия – 10:11 (2:3, 2:4, 3:3, 3:1)