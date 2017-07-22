Синхронное плавание переименовано в артистическое

Конгресс Международной федерации водных видов (FINA) принял решение о переименовании синхронного плавания в артистическое.

Голосование по данному вопросу состоялось в Будапеште, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

«Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям», – сказал исполнительный директор FINA Корнел Маркулеску.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с идеей смены названия синхронного плавания в целях продвижения вида спорта.

С Лос-Анджелеса-1984 синхронное плавание входит в программу Олимпийских игр. В этом виде спорта разыграется два комплекта наград – в состязаниях дуэтов и групп. Начиная с Игр 2000 года в Сиднее все золотые награды выигрывала сборная России.