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    Синхронное плавание переименовано в артистическое

    Теги синхронное плавание FINA Корнел Маркулеску

    Конгресс Международной федерации водных видов (FINA) принял решение о переименовании синхронного плавания в артистическое.

    Голосование по данному вопросу состоялось в Будапеште, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

    «Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям», – сказал исполнительный директор FINA Корнел Маркулеску.

    Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с идеей смены названия синхронного плавания в целях продвижения вида спорта.

    С Лос-Анджелеса-1984 синхронное плавание входит в программу Олимпийских игр. В этом виде спорта разыграется два комплекта наград – в состязаниях дуэтов и групп. Начиная с Игр 2000 года в Сиднее все золотые награды выигрывала сборная России.

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