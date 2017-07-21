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    Синхронное плавание. Чемпионат мира. Россия завоевала золото в произвольной программе

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    Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в произвольной программе на чемпионате мира в Будапеште.

    Синхронное плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Команды

    Произвольная программа

    1. Россия – 97,3000
    2. Китай – 95,2333
    3. Украина – 93,9333
    4. Япония – 93,1000
    5. Италия – 91,7000
    6. Испания – 90,7000

    Сборная России: Анастасия Баяндина, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Мария Шурочкина, Дарья Баяндина, Марина Голядкина, Полина Комар, Дарина Валитова.

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