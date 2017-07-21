Синхронное плавание. Чемпионат мира. Россия завоевала золото в произвольной программе
Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в произвольной программе на чемпионате мира в Будапеште.
Синхронное плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Команды
Произвольная программа
1. Россия – 97,3000
2. Китай – 95,2333
3. Украина – 93,9333
4. Япония – 93,1000
5. Италия – 91,7000
6. Испания – 90,7000
Сборная России: Анастасия Баяндина, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Мария Шурочкина, Дарья Баяндина, Марина Голядкина, Полина Комар, Дарина Валитова.
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