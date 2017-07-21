Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в произвольной программе на чемпионате мира в Будапеште.

Синхронное плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Команды

Произвольная программа

1. Россия – 97,3000

2. Китай – 95,2333

3. Украина – 93,9333

4. Япония – 93,1000

5. Италия – 91,7000

6. Испания – 90,7000

Сборная России: Анастасия Баяндина, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Мария Шурочкина, Дарья Баяндина, Марина Голядкина, Полина Комар, Дарина Валитова.