Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич одержали победу в произвольной программе среди дуэтов на чемпионате мира в Будапеште.

Синхронное плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Дуэты

Произвольная программа

1. Светлана Колесниченко – Александра Пацкевич (Россия) – 97,0000

2. Цзян Тинтин – Цзян Вэньвэнь (Китай) – 95,3000

3. Анна Волошина – Елизавета Яхно (Украина) – 93,2667

4. Юкико Инуи – Канами Накамаки (Япония) – 93,1333

5. Она Карбонель Бальестеро – Паула Рамирез (Испания) – 91,7333

6. Линда Черрути – Констанца Ферро (Италия) – 90,5667