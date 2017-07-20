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    Синхронное плавание. Чемпионат мира. Колесниченко и Пацкевич завоевали золото в произвольной программе

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    Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич одержали победу в произвольной программе среди дуэтов на чемпионате мира в Будапеште.

    Синхронное плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Дуэты

    Произвольная программа

    1. Светлана Колесниченко – Александра Пацкевич (Россия) – 97,0000
    2. Цзян Тинтин – Цзян Вэньвэнь (Китай) – 95,3000
    3. Анна Волошина – Елизавета Яхно (Украина) – 93,2667
    4. Юкико Инуи – Канами Накамаки (Япония) – 93,1333
    5. Она Карбонель Бальестеро – Паула Рамирез (Испания) – 91,7333 
    6. Линда Черрути – Констанца Ферро (Италия) – 90,5667 

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