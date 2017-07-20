Американка Лилия Кинг, критиковавшая Ефимову на Олимпиаде: «Будет неловко, но я готова к встрече с ней на ЧМ»

Американская пловчиха Лилия Кинг заявила, что ждет встречи с россиянкой Юлией Ефимовой на чемпионате мира в Будапеште.

Напомним, что во время Олимпиады в Рио Кинг неоднократно критиковала Ефимову в связи с допинговой историей россиянки. На Играх Ефимова завоевала серебро на дистанциях 100 и 200 м брассом, Кинг стала чемпионкой на стометровке.

«Пусть за меня говорят мои результаты. Очевидно, что будет очень неловко при первой встрече, но это должно произойти. Я к этому готова.

Мне кажется, что никто не сможет конкурировать с нами двумя. Я взволнована тем, что мы сможем продолжить наше соперничество», – сказала Кинг.

«Моя победа над Ефимовой – победа чистого спорта». Главный борец с допингом