Американка Лилия Кинг, критиковавшая Ефимову на Олимпиаде: «Будет неловко, но я готова к встрече с ней на ЧМ»
Американская пловчиха Лилия Кинг заявила, что ждет встречи с россиянкой Юлией Ефимовой на чемпионате мира в Будапеште.
Напомним, что во время Олимпиады в Рио Кинг неоднократно критиковала Ефимову в связи с допинговой историей россиянки. На Играх Ефимова завоевала серебро на дистанциях 100 и 200 м брассом, Кинг стала чемпионкой на стометровке.
«Пусть за меня говорят мои результаты. Очевидно, что будет очень неловко при первой встрече, но это должно произойти. Я к этому готова.
Мне кажется, что никто не сможет конкурировать с нами двумя. Я взволнована тем, что мы сможем продолжить наше соперничество», – сказала Кинг.
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