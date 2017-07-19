Синхронное плавание. Чемпионат мира. Колесниченко выиграла золото в произвольной программе
Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золото в произвольной программе среди солисток на чемпионате мира в Будапеште.
Синхронное плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Солистки
Произвольная программа
1. Светлана Колесниченко (Россия) – 96,1333
2. Она Карбонель Бальестеро (Испания) – 95,0333
3. Анна Волошина (Украина) – 93,3000
4. Юкико Инуи (Япония) – 92,0667
5. Линда Черрути (Италия) – 90,6000
6. Жаклин Симоно (Канада) – 90,1333
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