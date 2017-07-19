Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золото в произвольной программе среди солисток на чемпионате мира в Будапеште.

Синхронное плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Солистки

Произвольная программа

1. Светлана Колесниченко (Россия) – 96,1333

2. Она Карбонель Бальестеро (Испания) – 95,0333

3. Анна Волошина (Украина) – 93,3000

4. Юкико Инуи (Япония) – 92,0667

5. Линда Черрути (Италия) – 90,6000

6. Жаклин Симоно (Канада) – 90,1333