Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Синхронное плавание. Чемпионат мира. Колесниченко выиграла золото в произвольной программе

    Теги синхронное плавание результаты чемпионат мира Светлана Колесниченко Она Карбонель Бальестеро сборная Италии (синхронное плавание) сборная Украины (синхронное плавание) Юкико Инуи сборная Японии по синхронному плаванию сборная Канады по синхронному плаванию сборная Испании по синхронному плаванию сборная России (синхронное плавание) Анна Волошина Линда Черрути Жаклин Симоно

    Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золото в произвольной программе среди солисток на чемпионате мира в Будапеште.

    Синхронное плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Солистки

    Произвольная программа

    1. Светлана Колесниченко (Россия) – 96,1333
    2. Она Карбонель Бальестеро (Испания) – 95,0333
    3. Анна Волошина (Украина) – 93,3000
    4. Юкико Инуи (Япония) – 92,0667 
    5. Линда Черрути (Италия) – 90,6000
    6. Жаклин Симоно (Канада) – 90,1333

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться