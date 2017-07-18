Синхронное плавание. Чемпионат мира. Сборная России выиграла золото в технической программе
Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в технической программе на чемпионате мира в Будапеште.
Синхронное плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Команды
Техническая программа
1. Россия – 96,0109
2. Китай – 94,2165
3. Япония – 93,1590
4. Украина – 92,3596
5. Италия – 90,7617
6. Испания – 88,4687
Сборная России: Анастасия Баяндина, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Мария Шурочкина, Дарья Баяндина, Марина Голядкина, Полина Комар, Дарина Валитова.
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