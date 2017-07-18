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    Синхронное плавание. Чемпионат мира. Сборная России выиграла золото в технической программе

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    Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в технической программе на чемпионате мира в Будапеште.

    Синхронное плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Команды

    Техническая программа

    1. Россия – 96,0109
    2. Китай – 94,2165
    3. Япония – 93,1590
    4. Украина – 92,3596
    5. Италия – 90,7617
    6. Испания – 88,4687

    Сборная России: Анастасия Баяндина, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Мария Шурочкина, Дарья Баяндина, Марина Голядкина, Полина Комар, Дарина Валитова.

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