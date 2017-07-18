Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в технической программе на чемпионате мира в Будапеште.

Синхронное плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Команды

Техническая программа

1. Россия – 96,0109

2. Китай – 94,2165

3. Япония – 93,1590

4. Украина – 92,3596

5. Италия – 90,7617

6. Испания – 88,4687

Сборная России: Анастасия Баяндина, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Мария Шурочкина, Дарья Баяндина, Марина Голядкина, Полина Комар, Дарина Валитова.