Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов прокомментировал победу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате мира в Будапеште.

Напомним, что Кузнецов в дуэте с Ильей Захаровым принес России первое золото в этой дисциплине с 2003 года.

«Мы соперников не разделяем на китайцев и спортсменов других национальностей, мы все друзья.

Мы шли очень много лет к этой победе, постоянно останавливались в шаге от нее, но добились своего и стали чемпионами мира в синхронных прыжках. Мы давно вместе с Ильей стремились к этому», – сказал Кузнецов.