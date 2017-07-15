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    Евгений Кузнецов: «Не делим соперников на китайцев и всех остальных»

    Теги прыжки в воду чемпионат мира Евгений Кузнецов Илья Захаров сборная России (прыжки в воду) сборная Китая (прыжки в воду)

    Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов прокомментировал победу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате мира в Будапеште.

    Напомним, что Кузнецов в дуэте с Ильей Захаровым принес России первое золото в этой дисциплине с 2003 года.

    «Мы соперников не разделяем на китайцев и спортсменов других национальностей, мы все друзья.

    Мы шли очень много лет к этой победе, постоянно останавливались в шаге от нее, но добились своего и стали чемпионами мира в синхронных прыжках. Мы давно вместе с Ильей стремились к этому», – сказал Кузнецов.

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