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    Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Захаров выиграл золото, Тимошинина и Минибаев – серебро

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    Россиянин Илья Захаров одержал победу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы в Киеве. Дуэт Юлия Тимошинина – Виктор Минибаев завоевал серебро в миксте.

    Прыжки в воду

    Чемпионат Европы

    Киев, Украина

    Мужчины

    Трамплин, 3 м

    1. Илья Захаров (Россия) – 525,10
    2. Илья Кваша (Украина) – 484,30
    3. Олег Колодий (Украина) – 470,30

    Микст

    Вышка, 10 м

    1. Луис Тулсон – Мэттью Ли (Великобритания) – 308,16
    2. Юлия Тимошинина – Виктор Минибаев (Россия) – 300,30
    3. Ноэми Батки – Майкол Верцотто (Италия) – 299,58

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