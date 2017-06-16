Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Захаров выиграл золото, Тимошинина и Минибаев – серебро
Россиянин Илья Захаров одержал победу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы в Киеве. Дуэт Юлия Тимошинина – Виктор Минибаев завоевал серебро в миксте.
Прыжки в воду
Чемпионат Европы
Киев, Украина
Мужчины
Трамплин, 3 м
1. Илья Захаров (Россия) – 525,10
2. Илья Кваша (Украина) – 484,30
3. Олег Колодий (Украина) – 470,30
Микст
Вышка, 10 м
1. Луис Тулсон – Мэттью Ли (Великобритания) – 308,16
2. Юлия Тимошинина – Виктор Минибаев (Россия) – 300,30
3. Ноэми Батки – Майкол Верцотто (Италия) – 299,58
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.