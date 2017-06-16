Россиянин Илья Захаров одержал победу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы в Киеве. Дуэт Юлия Тимошинина – Виктор Минибаев завоевал серебро в миксте.

Прыжки в воду

Чемпионат Европы

Киев, Украина

Мужчины

Трамплин, 3 м

1. Илья Захаров (Россия) – 525,10

2. Илья Кваша (Украина) – 484,30

3. Олег Колодий (Украина) – 470,30

Микст



Вышка, 10 м

1. Луис Тулсон – Мэттью Ли (Великобритания) – 308,16

2. Юлия Тимошинина – Виктор Минибаев (Россия) – 300,30

3. Ноэми Батки – Майкол Верцотто (Италия) – 299,58