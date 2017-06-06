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    Лохте признался, что задумывался о самоубийстве после скандала в Рио-2016

    Теги плавание происшествия сборная США Райан Лохте Рио-2016

    Американский пловец Райан Лохте признался, что думал о самоубийстве после скандала на Олимпиаде в Бразилии. Тогда спортсмен заявил, что его ограбили. Позднее выяснилось, что он соврал, назвав грабителями охранников заправки, которые вмешались, когда Лохте и несколько его партнеров по сборной испортили туалет и постер, висевший в рамке на стене. Спортсмены откупились от охраны.  

    «После Рио-2016 я был, вероятно, самым ненавидимым человеком в мире. Была пара моментов, когда я плакал и думал: «Если я пойду спать и больше не проснусь – хорошо», – сказал Лохте.

    На вопрос означало ли это, что Лохте размышлял о самоубийстве, пловец утвердительно кивнул.

    «Я был близок к тому, чтобы попрощаться со своей жизнью», – добавил шестикратный олимпийский чемпион.

    В итоге НОК США отстранил Лохте на 10 месяцев.

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