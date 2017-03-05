Сербский пловец Милорад Чавич выразил удивление последними заявлениями американца Майкла Фелпса.

Напомним, что недавно Фелпс выступил перед конгрессом США с речью о допинге.

«Дорогой Майкл! Допинг всегда был проблемой и в последнее время становится только хуже. Но спортсменов постоянно проверяют, некоторых даже чаще, чем других... Велогонщика Лэнса Армстронга, бывало, проверяли три раза в день, но они один его допинг-тест не оказался положительным. В настоящее время мы просто не можем выявить в пробах некоторые виды допинга.

Но почему ты так взялся за борьбу с допингом уже после завершения карьеры? Почему ты никогда раньше не поддерживал идею биопаспортов? Это выше моего понимания. Я не говорю, что ты обманщик, ты становился лучше и лучше постепенно. Но твое время для восстановления – это просто из разряда научной фантастики. Мы все бы хотели понять, как так у тебя получалось», – написал Чавич.