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    Милорад Чавич: «Фелпс, почему ты так взялся за борьбу с допингом уже после завершения карьеры?»

    Теги плавание Майкл Фелпс допинг сборная США Лэнс Армстронг Милорад Чавич сборная Сербии

    Сербский пловец Милорад Чавич выразил удивление последними заявлениями американца Майкла Фелпса.

    Напомним, что недавно Фелпс выступил перед конгрессом США с речью о допинге.

    «Дорогой Майкл! Допинг всегда был проблемой и в последнее время становится только хуже. Но спортсменов постоянно проверяют, некоторых даже чаще, чем других... Велогонщика Лэнса Армстронга, бывало, проверяли три раза в день, но они один его допинг-тест не оказался положительным. В настоящее время мы просто не можем выявить в пробах некоторые виды допинга.

    Но почему ты так взялся за борьбу с допингом уже после завершения карьеры? Почему ты никогда раньше не поддерживал идею биопаспортов? Это выше моего понимания. Я не говорю, что ты обманщик, ты становился лучше и лучше постепенно. Но твое время для восстановления – это просто из разряда научной фантастики. Мы все бы хотели понять, как так у тебя получалось», – написал Чавич.

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