Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о курьезном случае во время чемпионата мира в Барселоне.

«Был еще случай на чемпионате мира в Барселоне. Выигрываю 200 метров брассом. На следующий день – «полтинник». Вечером мой молодой человек сообщает по телефону, что мы расстаемся. Меня одну поселили, не с кем ни поделиться, ни поговорить. Обидно! Я с человеком два года, и он не в состоянии понять: зачем мне сейчас такие переживания? Почему не мог подождать пару дней?

Он пловец. Не такой популярный. Это ревность была. Я побеждаю – все вокруг меня ходят, обнимают, поздравляют… Уснуть после звонка не могла. До четырех утра ворочалась, скоро подъем. На соревнованиях к алкоголю не прикасаюсь, но тут понимаю: другого способа нет.

В мини-баре ни вина, ни шампанского. Только пиво. Не люблю его. Но куда деваться? Открываю бутылку, оно горькое-прегорькое. Выпила – и вырубилась. Через полтора часа просыпаюсь – мне плохо, тошнит. Сразу мысль: «Наверное, пиво паленое». Иду на квалификацию, папе жалуюсь – доплыть бы, сонная, мутит… Отвечает: «Забудь обо всем. Главное – квалифицироваться!» Плыву – и бью рекорд мира!» — сказала Ефимова.