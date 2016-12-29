Юлия Ефимова: «Посмотрела цены на квартиры в Москве – надо четыре Олимпиады выиграть, чтобы купить жилье в центре»
Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о переезде из США в Москву.
– Почему вы после Олимпиады поехали в Лос-Анджелес? Что теперь там держит?
– У меня ведь квартира была проплачена до конца декабря. Теперь я вернулась в Россию со всеми вещами. Шесть больших чемоданов и один маленький. Все весит 150 килограммов.
– Куда вы повезете эти 150 кг?
– Надеюсь, они останутся в Москве.
– За время карьеры накопили на квартиру?
– Нет, еще копить и копить. Думала, я заработала, еще олимпийский автомобиль продам. Но посмотрела цены в Москве и поняла, что мне надо четыре Олимпиады выиграть, чтобы купить в центре неплохую квартиру.
– Может, лучше не в центре?
– Как раз думаем об этом. Хочется, чтобы рядом был бассейн. Но вообще я пока в Москве плохо разбираюсь. Только начинаю изучать. Раньше вообще ее не любила. Пугали расстояния, пробки. Но в последние два-три года Москва начала нравиться все больше, – сказала Ефимова.
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