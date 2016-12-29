Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о переезде из США в Москву.

– Почему вы после Олимпиады поехали в Лос-Анджелес? Что теперь там держит?

– У меня ведь квартира была проплачена до конца декабря. Теперь я вернулась в Россию со всеми вещами. Шесть больших чемоданов и один маленький. Все весит 150 килограммов.

– Куда вы повезете эти 150 кг?

– Надеюсь, они останутся в Москве.

– За время карьеры накопили на квартиру?

– Нет, еще копить и копить. Думала, я заработала, еще олимпийский автомобиль продам. Но посмотрела цены в Москве и поняла, что мне надо четыре Олимпиады выиграть, чтобы купить в центре неплохую квартиру.

– Может, лучше не в центре?

– Как раз думаем об этом. Хочется, чтобы рядом был бассейн. Но вообще я пока в Москве плохо разбираюсь. Только начинаю изучать. Раньше вообще ее не любила. Пугали расстояния, пробки. Но в последние два-три года Москва начала нравиться все больше, – сказала Ефимова.