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    Юлия Ефимова: «Посмотрела цены на квартиры в Москве – надо четыре Олимпиады выиграть, чтобы купить жилье в центре»

    Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова

    Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о переезде из США в Москву.

    Почему вы после Олимпиады поехали в Лос-Анджелес? Что теперь там держит?

    – У меня ведь квартира была проплачена до конца декабря. Теперь я вернулась в Россию со всеми вещами. Шесть больших чемоданов и один маленький. Все весит 150 килограммов.

    Куда вы повезете эти 150 кг?

    – Надеюсь, они останутся в Москве.

    За время карьеры накопили на квартиру?

    – Нет, еще копить и копить. Думала, я заработала, еще олимпийский автомобиль продам. Но посмотрела цены в Москве и поняла, что мне надо четыре Олимпиады выиграть, чтобы купить в центре неплохую квартиру.

    Может, лучше не в центре?

    – Как раз думаем об этом. Хочется, чтобы рядом был бассейн. Но вообще я пока в Москве плохо разбираюсь. Только начинаю изучать. Раньше вообще ее не любила. Пугали расстояния, пробки. Но в последние два-три года Москва начала нравиться все больше, – сказала Ефимова.

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