НФЛ. Между игроками «Денвера» и «Окленда» произошла драка

Корнербек «Денвера» Акиб Талиб и ресивер «Окленда» Майкл Крэбтри были удалены за драку в ходе сегодняшнего матча команд.

В начале первой четверти «Рэйдерс» начали розыгрыш комбинации, в результате чего Талиб и Крэбти столкнулись.

Потасовка началась из-за того, что Талиб сорвал с шеи Крэбтри цепочку.

Отметим, что конфликт между игроками уже возникал по ходу игры в прошлом сезоне, когда таким же образом Талиб разорвал у Крэбтри цепочку.