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    НФЛ. Между игроками «Денвера» и «Окленда» произошла драка

    Теги НФЛ Денвер Окленд Майкл Крэбтри

    Корнербек «Денвера» Акиб Талиб и ресивер «Окленда» Майкл Крэбтри были удалены за драку в ходе сегодняшнего матча команд.

    В начале первой четверти «Рэйдерс» начали розыгрыш комбинации, в результате чего Талиб и Крэбти столкнулись.

    Потасовка началась из-за того, что Талиб сорвал с шеи Крэбтри цепочку.

    Отметим, что конфликт между игроками уже возникал по ходу игры в прошлом сезоне, когда таким же образом Талиб разорвал у Крэбтри цепочку.

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