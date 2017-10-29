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    НФЛ. 8-я неделя. «Кливленд» играет с «Миннесотой» в Англии и другие матчи

    Теги результаты НФЛ Майами Балтимор

    В НФЛ стартовала 8-я игровая неделя. «Кливленд» примет «Миннесоту» на Twickenham Stadium в Англии.

    Национальная футбольная лига

    Регулярный чемпионат

    8-я неделя

    27 октября

    Балтимор (4-4) – Майами (4-3) – 40:0 (7:0, 13:0, 0:0, 2:0)

    29 октября

    Кливленд (0-7) – Миннесота (5-2) – 16.30

    Баффало (4-2) – Окленд (3-4) – 20.00

    Нью-Ингленд (5-2) – Чарджерс (3-4) – 20.00

    Цинциннати (2-4) – Индианаполис (2-5) – 20.00

    Нью-Орлеан (4-2) – Чикаго (3-4) – 20.00

    Джетс (3-4) – Атланта (3-3) – 20.00

    Филадельфия (6-1) – Сан-Франциско (0-7) – 20.00

    Тампа-Бэй (2-4) – Каролина (4-3) – 20.00

    Сиэтл (4-2) – Хьюстон (3-3) – 23.05

    Вашингтон (3-3) – Даллас (3-3) – 23.25

     

    30 октября

    Детройт (3-3) – Питтсбург (5-2) – 03.30

     

    31 октября

    Канзас-Сити (5-2) – Денвер (3-3) – 03.30

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Американская конференция

    Восточный дивизион

    1. Нью-Ингленд 5-2 +29
    2. Баффало 4-2 +18
    3. Майами 4-2 -20
    4. Джетс 3-4 -24

    Северный дивизион

    1. Питтсбург 5-2 +31
    2. Балтимор 3-4 -18
    3. Цинциннати 2-4 -14
    4. Кливленд 0-7 -66

    Южный дивизион

    1. Теннесси 4-3 -15
    2. Джексонвиль 4-3 +73
    3. Хьюстон 3-3 +30
    4. Индианаполис 2-5 -103

    Западный дивизион

    1. Канзас-Сити 5-2 +46
    2. Денвер 3-3 -10
    3. Чарджерс 3-4 +6
    4. Окленд 3-4 -1

    Национальная конференция

    Восточный дивизион

    1. Филадельфия 6-1 +53
    2. Даллас 3-3 +23
    3. Вашингтон 3-3 -6
    4. Джайентс 1-6 -44

    Северный дивизион

    1. Миннесота 5-2 +27
    2. Грин-Бэй 4-3 +3
    3. Детройт 3-3 +12
    4. Чикаго 3-4 -29

    Южный дивизион

    1. Нью-Орлеан 4-2 +38
    2. Каролина 4-3 -8
    3. Атланта 3-3 -4
    4. Тампа-Бэй 2-4 -6

    Западный дивизион

    1. Рэмс 5-2 +74
    2. Сиэтл 4-2 +40
    3. Аризона 3-4 -72
    4. Сан-Франциско 0-7 -63

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