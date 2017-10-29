НФЛ. 8-я неделя. «Кливленд» играет с «Миннесотой» в Англии и другие матчи
В НФЛ стартовала 8-я игровая неделя. «Кливленд» примет «Миннесоту» на Twickenham Stadium в Англии.
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
8-я неделя
27 октября
Балтимор (4-4) – Майами (4-3) – 40:0 (7:0, 13:0, 0:0, 2:0)
29 октября
Кливленд (0-7) – Миннесота (5-2) – 16.30
Баффало (4-2) – Окленд (3-4) – 20.00
Нью-Ингленд (5-2) – Чарджерс (3-4) – 20.00
Цинциннати (2-4) – Индианаполис (2-5) – 20.00
Нью-Орлеан (4-2) – Чикаго (3-4) – 20.00
Джетс (3-4) – Атланта (3-3) – 20.00
Филадельфия (6-1) – Сан-Франциско (0-7) – 20.00
Тампа-Бэй (2-4) – Каролина (4-3) – 20.00
Сиэтл (4-2) – Хьюстон (3-3) – 23.05
Вашингтон (3-3) – Даллас (3-3) – 23.25
30 октября
Детройт (3-3) – Питтсбург (5-2) – 03.30
31 октября
Канзас-Сити (5-2) – Денвер (3-3) – 03.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Американская конференция
Восточный дивизион
1. Нью-Ингленд 5-2 +29
2. Баффало 4-2 +18
3. Майами 4-2 -20
4. Джетс 3-4 -24
Северный дивизион
1. Питтсбург 5-2 +31
2. Балтимор 3-4 -18
3. Цинциннати 2-4 -14
4. Кливленд 0-7 -66
Южный дивизион
1. Теннесси 4-3 -15
2. Джексонвиль 4-3 +73
3. Хьюстон 3-3 +30
4. Индианаполис 2-5 -103
Западный дивизион
1. Канзас-Сити 5-2 +46
2. Денвер 3-3 -10
3. Чарджерс 3-4 +6
4. Окленд 3-4 -1
Национальная конференция
Восточный дивизион
1. Филадельфия 6-1 +53
2. Даллас 3-3 +23
3. Вашингтон 3-3 -6
4. Джайентс 1-6 -44
Северный дивизион
1. Миннесота 5-2 +27
2. Грин-Бэй 4-3 +3
3. Детройт 3-3 +12
4. Чикаго 3-4 -29
Южный дивизион
1. Нью-Орлеан 4-2 +38
2. Каролина 4-3 -8
3. Атланта 3-3 -4
4. Тампа-Бэй 2-4 -6
Западный дивизион
1. Рэмс 5-2 +74
2. Сиэтл 4-2 +40
3. Аризона 3-4 -72
4. Сан-Франциско 0-7 -63
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