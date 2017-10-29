НФЛ. 8-я неделя. «Кливленд» играет с «Миннесотой» в Англии и другие матчи

В НФЛ стартовала 8-я игровая неделя. «Кливленд» примет «Миннесоту» на Twickenham Stadium в Англии.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

8-я неделя

27 октября

Балтимор (4-4) – Майами (4-3) – 40:0 (7:0, 13:0, 0:0, 2:0)

29 октября

Кливленд (0-7) – Миннесота (5-2) – 16.30

Баффало (4-2) – Окленд (3-4) – 20.00

Нью-Ингленд (5-2) – Чарджерс (3-4) – 20.00

Цинциннати (2-4) – Индианаполис (2-5) – 20.00

Нью-Орлеан (4-2) – Чикаго (3-4) – 20.00

Джетс (3-4) – Атланта (3-3) – 20.00

Филадельфия (6-1) – Сан-Франциско (0-7) – 20.00

Тампа-Бэй (2-4) – Каролина (4-3) – 20.00

Сиэтл (4-2) – Хьюстон (3-3) – 23.05

Вашингтон (3-3) – Даллас (3-3) – 23.25

30 октября

Детройт (3-3) – Питтсбург (5-2) – 03.30

31 октября

Канзас-Сити (5-2) – Денвер (3-3) – 03.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Американская конференция

Восточный дивизион

1. Нью-Ингленд 5-2 +29

2. Баффало 4-2 +18

3. Майами 4-2 -20

4. Джетс 3-4 -24

Северный дивизион

1. Питтсбург 5-2 +31

2. Балтимор 3-4 -18

3. Цинциннати 2-4 -14

4. Кливленд 0-7 -66

Южный дивизион

1. Теннесси 4-3 -15

2. Джексонвиль 4-3 +73

3. Хьюстон 3-3 +30

4. Индианаполис 2-5 -103

Западный дивизион

1. Канзас-Сити 5-2 +46

2. Денвер 3-3 -10

3. Чарджерс 3-4 +6

4. Окленд 3-4 -1

Национальная конференция

Восточный дивизион

1. Филадельфия 6-1 +53

2. Даллас 3-3 +23

3. Вашингтон 3-3 -6

4. Джайентс 1-6 -44

Северный дивизион

1. Миннесота 5-2 +27

2. Грин-Бэй 4-3 +3

3. Детройт 3-3 +12

4. Чикаго 3-4 -29

Южный дивизион

1. Нью-Орлеан 4-2 +38

2. Каролина 4-3 -8

3. Атланта 3-3 -4

4. Тампа-Бэй 2-4 -6

Западный дивизион

1. Рэмс 5-2 +74

2. Сиэтл 4-2 +40

3. Аризона 3-4 -72

4. Сан-Франциско 0-7 -63