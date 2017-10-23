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    Тимберлейк выступит в перерыве Супербоула-2018

    Теги Супербоул НФЛ

    Певец Джастин Тимберлейк выступит в перерыве Супербоула-2018, который пройдет 4 февраля в Миннеаполисе.

    Тимберлейк уже выступал в перерыве матча в 2004 году. То выступление запомнилось инцидентом с американской певицей Джанет Джексон, когда Тимберлейк в конце песни оторвал у нее часть костюма и обнажил ее грудь.

    Позже Тимберлейк объяснил это фразой «wardrobe malfunction» (неполадки с одеждой), что стало общепризнанным названием подобного рода инцидентов.

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