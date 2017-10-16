НФЛ. Брэди установил новый рекорд по победам, он обогнал Пейтона Мэннинга и Фарва

Квотербек «Нью-Ингленда» Том Брэди установил новый рекорд по победам в регулярном чемпионате .

«Пэтриотс» обыграли» «Нью-Йорк Джетс» (24:17), эта победа стала 187-й для Брэди. Это на одну больше, чем у и Бретта Фарва.

40-летний Брэди в этом матче отдал 20 точных передач из 38 на 257 ярдов, после его передач Роб Гронковски сделал два тачдауна. Кроме того, квотербек бросил один перехват.

Брэди привел «Пэтриотс» к 14 победам в дивизионе, ему также принадлежит рекорд НФЛ по победам в плей-офф – 25.

Квотербек «Нью-Ингленда» 5 раз выигрывал Супербоул.

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