НФЛ. 6-я неделя. «Миннесота» примет «Грин-Бэй», «Джетс» – «Нью-Ингленд»
В НФЛ стартовала 6-я игровая неделя.
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
6-я неделя
13 октября
Каролина (4-2) – Филадельфия (5-1) – 23:28 (3:3, 7:7, 6:11, 7:7)
15 октября
Атланта (3-1) – Майами (2-2) – 20.00
Балтимор (3-2) – Чикаго (1-4) – 20.00
Хьюстон (2-3) – Кливленд (0-5) – 20.00
Миннесота (3-2) – Грин-Бэй (4-1) – 20.00
Нью-Орлеан (2-2) – Детройт (3-2) – 20.00
Джетс (3-2) – Нью-Ингленд (3-2) – 20.00
Вашингтон (2-2) – Сан-Франциско (0-5) – 20.00
Аризона (2-3) – Тампа-Бэй (2-2) – 23.05
Джексонвиль (3-2) – Рэмс (3-2) – 23.05
Канзас-Сити (5-0) – Питтсбург (3-2) – 23.25
Окленд (2-3) – Чарджерс (1-4) – 23.25
16 октября
Денвер (3-1) – Джайентс (0-5) – 03.30
17 октября
Теннесси (2-3) – Индианаполис (2-3) – 03.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Американская конференция
Восточный дивизион
1. Баффало 3-2 +15
2. Джетс 3-2 -14
3. Нью-Ингленд 3-2 +6
4. Майами 2-2 -26
Северный дивизион
1. Питтсбург 3-2 +10
2. Балтимор 3-2 -7
3. Цинциннати 2-3 +1
4. Кливленд 0-5 -47
Южный дивизион
1. Джексонвиль 3-2 +56
2. Хьюстон 2-3 +14
3. Теннесси 2-3 -32
4. Индианаполис 2-3 -62
Западный дивизион
1. Канзас-Сити 5-0 +53
2. Денвер 3-1 +24
3. Окленд 2-3 -1
4. Чарджерс 1-4 -16
Национальная конференция
Восточный дивизион
1. Филадельфия 5-1 +43
2. Вашингтон 2-2 +2
3. Даллас 2-3 -7
4. Джайентс 0-5 -40
Северный дивизион
1. Грин-Бэй 4-1 +25
2. Детройт 3-2 +26
3. Миннесота 3-2 +6
4. Чикаго 1-4 -46
Южный дивизион
1. Каролина 4-2 +6
2. Атланта 3-1 +15
3. Нью-Орлеан 2-2 +15
4. Тампа-Бэй 2-2 +2
Западный дивизион
1. Сиэтл 3-2 +23
2. Рэмс 3-2 +31
3. Аризона 2-3 -44
4. Сан-Франциско 0-5 -31
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