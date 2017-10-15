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    НФЛ. 6-я неделя. «Миннесота» примет «Грин-Бэй», «Джетс» – «Нью-Ингленд»

    Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвиль Теннесси Денвер Канзас-Сити Окленд Лос-Анджелес Чарджерс Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Лос-Анджелес Рэмс

    В НФЛ стартовала 6-я игровая неделя. 

    Национальная футбольная лига

    Регулярный чемпионат

    6-я неделя

    13 октября

    Каролина (4-2) – Филадельфия (5-1) – 23:28 (3:3, 7:7, 6:11, 7:7)

     

    15 октября

    Атланта (3-1) – Майами (2-2) – 20.00

    Балтимор (3-2) – Чикаго (1-4) – 20.00

    Хьюстон (2-3) – Кливленд (0-5) – 20.00

    Миннесота (3-2) – Грин-Бэй (4-1) – 20.00

    Нью-Орлеан (2-2) – Детройт (3-2) – 20.00

    Джетс (3-2) – Нью-Ингленд (3-2) – 20.00

    Вашингтон (2-2) – Сан-Франциско (0-5) – 20.00

    Аризона (2-3) – Тампа-Бэй (2-2) – 23.05

    Джексонвиль (3-2) – Рэмс (3-2) – 23.05

    Канзас-Сити (5-0) – Питтсбург (3-2) – 23.25

    Окленд (2-3) – Чарджерс (1-4) – 23.25 

     

    16 октября

     

    Денвер (3-1) – Джайентс (0-5) – 03.30

     

    17 октября

    Теннесси (2-3) – Индианаполис (2-3) – 03.30

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

    Американская конференция

    Восточный дивизион

    1. Баффало 3-2 +15
    2. Джетс 3-2 -14
    3. Нью-Ингленд 3-2 +6
    4. Майами 2-2 -26

    Северный дивизион

    1. Питтсбург 3-2 +10
    2. Балтимор 3-2 -7
    3. Цинциннати 2-3 +1
    4. Кливленд 0-5 -47

    Южный дивизион

    1. Джексонвиль 3-2 +56
    2. Хьюстон 2-3 +14
    3. Теннесси 2-3 -32
    4. Индианаполис 2-3 -62

    Западный дивизион

    1. Канзас-Сити 5-0 +53
    2. Денвер 3-1 +24
    3. Окленд 2-3 -1
    4. Чарджерс 1-4 -16

    Национальная конференция

    Восточный дивизион

    1. Филадельфия 5-1 +43
    2. Вашингтон 2-2 +2
    3. Даллас 2-3 -7
    4. Джайентс 0-5 -40

    Северный дивизион

    1. Грин-Бэй 4-1 +25
    2. Детройт 3-2 +26
    3. Миннесота 3-2 +6
    4. Чикаго 1-4 -46

    Южный дивизион

    1. Каролина 4-2 +6
    2. Атланта 3-1 +15
    3. Нью-Орлеан 2-2 +15
    4. Тампа-Бэй 2-2 +2

    Западный дивизион

    1. Сиэтл 3-2 +23
    2. Рэмс 3-2 +31
    3. Аризона 2-3 -44
    4. Сан-Франциско 0-5 -31

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