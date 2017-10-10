Тренер линии нападения «Майами» уволился после утечки видео, на котором он нюхает белый порошок

Тренер линии нападения команды «Майами Долфинс» Крис Ферстер подал в отставку после того, как в сеть попало видео, где Ферстер вдыхает белый порошок через свернутую трубочкой денежную купюру.

Ферстер принес извинения команде и признал, что ему необходима медицинская помощь в преодолении зависимости.

«Я покидаю занимаемую должность в «Майами» и принимаю на себя всю ответственность за свои действия. Я также приношу извинения всей команде и обещаю, что при поддержке моей семьи и специалистов приложу все усилия, чтобы преодолеть зависимость», – сказал Ферстер.

ВИДЕО