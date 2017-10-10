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    Тренер линии нападения «Майами» уволился после утечки видео, на котором он нюхает белый порошок

    Теги видео НФЛ Майами происшествия Крис Ферстер

    Тренер линии нападения команды «Майами Долфинс» Крис Ферстер подал в отставку после того, как в сеть попало видео, где Ферстер вдыхает белый порошок через свернутую трубочкой денежную купюру.

    Ферстер принес извинения команде и признал, что ему необходима медицинская помощь в преодолении зависимости.

    «Я покидаю занимаемую должность в «Майами» и принимаю на себя всю ответственность за свои действия. Я также приношу извинения всей команде и обещаю, что при поддержке моей семьи и специалистов приложу все усилия, чтобы преодолеть зависимость», – сказал Ферстер.

    ВИДЕО 

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