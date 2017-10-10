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    НФЛ. 5-я неделя. «Чикаго» уступил «Миннесоте» и другие результаты

    Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвиль Теннесси Канзас-Сити Окленд Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Каролина Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс

    В НФЛ завершилась 5-я игровая неделя. 

    Национальная футбольная лига

    Регулярный чемпионат

    5-я неделя

    6 октября

    Тампа-Бэй (2-2) – Нью-Ингленд (3-2) – 14:19 (0:3, 7:10, 0:3, 7:3)

     

    8 октября

    Цинциннати (2-3) – Баффало (3-2) – 20:16 (7:3, 3:7, 0:3, 10:3)

    Кливленд (0-5) – Джетс (3-2) – 14:17 (0:0, 0:3, 7:7, 7:7)

    Детройт (3-2) – Каролина (4-1) – 24:27 (3:3, 7:14, 0:10, 14:0)

    Индианаполис (2-3) – Сан-Франциско (0-5) – 26:23 ОТ (3:3, 3:3, 10:0, 7:17, 3:0)

    Майами (2-2) – Теннесси (2-3) – 16:10 (10:0, 0:3, 0:7, 6:0)

    Джайентс (0-5) – Чарджерс (1-4) – 22:27 (9:0, 0:10, 7:7, 6:10)

    Филадельфия (4-1) – Аризона (2-3) – 34:7 (21:0, 0:7, 10:0, 3:0)

    Питтсбург (3-2) – Джексонвиль (3-2) – 9:30 (3:0, 3:7, 3:13, 0:10)

    Рэмс (3-2) – Сиэтл (3-2) – 10:16 (0:0, 10:10, 0:3, 0:3)

    Окленд (2-3) – Балтимор (3-2) – 17:30 (3:14, 7:10, 7:0, 0:6)

    Даллас (2-3) – Грин-Бэй (4-1) – 31:35 (7:6, 14:6, 0:3, 10:20)

     

    9 октября

    Хьюстон (2-3) – Канзас-Сити (5-0) – 34:42 (0:3, 7:20, 6:0, 21:19)

     

    10 октября

    Чикаго (1-4) – Миннесота (3-2) – 17:20 (2:0, 0:3, 7:14, 8:3)

     

    Американская конференция

    Восточный дивизион

    1. Баффало 3-1 +19
    2. Джетс 2-2 -17
    3. Нью-Ингленд 2-2 +1
    4. Майами 1-2 -32

    Северный дивизион

    1. Питтсбург 3-1 +31
    2. Балтимор 2-2 -20
    3. Цинциннати 1-3 -3
    4. Кливленд 0-4 -44

    Южный дивизион

    1. Джексонвиль 2-2 +35
    2. Хьюстон 2-2 +22
    3. Теннесси 2-2 -26
    4. Индианаполис 1-3 -65

    Западный дивизион

    1. Канзас-Сити 4-0 +45
    2. Денвер 3-1 +24
    3. Окленд 2-2 +12
    4. Чарджерс 0-4 -21

    Национальная конференция

    Восточный дивизион

    1. Филадельфия 3-1 +11
    2. Даллас  2-2 -3
    3. Вашингтон 2-2 +2
    4. Джайентс 0-4 -35

    Северный дивизион

    1. Детройт 3-1 +29
    2. Грин-Бэй 3-1 +21
    3. Миннесота 3-2 +6
    4. Чикаго 1-4 -46

    Южный дивизион

    1. Каролина 3-1 +8
    2. Атланта 3-1 +15
    3. Тампа-Бэй 2-1 +7
    4. Нью-Орлеан 2-2 +15

    Западный дивизион

    1. Рэмс 3-1 +37
    2. Сиэтл 2-2 +17
    3. Аризона 2-2 -17
    4. Сан-Франциско 0-4 -28

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