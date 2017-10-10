НФЛ. 5-я неделя. «Чикаго» уступил «Миннесоте» и другие результаты
В НФЛ завершилась 5-я игровая неделя.
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5-я неделя
6 октября
Тампа-Бэй (2-2) – Нью-Ингленд (3-2) – 14:19 (0:3, 7:10, 0:3, 7:3)
8 октября
Цинциннати (2-3) – Баффало (3-2) – 20:16 (7:3, 3:7, 0:3, 10:3)
Кливленд (0-5) – Джетс (3-2) – 14:17 (0:0, 0:3, 7:7, 7:7)
Детройт (3-2) – Каролина (4-1) – 24:27 (3:3, 7:14, 0:10, 14:0)
Индианаполис (2-3) – Сан-Франциско (0-5) – 26:23 ОТ (3:3, 3:3, 10:0, 7:17, 3:0)
Майами (2-2) – Теннесси (2-3) – 16:10 (10:0, 0:3, 0:7, 6:0)
Джайентс (0-5) – Чарджерс (1-4) – 22:27 (9:0, 0:10, 7:7, 6:10)
Филадельфия (4-1) – Аризона (2-3) – 34:7 (21:0, 0:7, 10:0, 3:0)
Питтсбург (3-2) – Джексонвиль (3-2) – 9:30 (3:0, 3:7, 3:13, 0:10)
Рэмс (3-2) – Сиэтл (3-2) – 10:16 (0:0, 10:10, 0:3, 0:3)
Окленд (2-3) – Балтимор (3-2) – 17:30 (3:14, 7:10, 7:0, 0:6)
Даллас (2-3) – Грин-Бэй (4-1) – 31:35 (7:6, 14:6, 0:3, 10:20)
9 октября
Хьюстон (2-3) – Канзас-Сити (5-0) – 34:42 (0:3, 7:20, 6:0, 21:19)
10 октября
Чикаго (1-4) – Миннесота (3-2) – 17:20 (2:0, 0:3, 7:14, 8:3)
Американская конференция
Восточный дивизион
1. Баффало 3-1 +19
2. Джетс 2-2 -17
3. Нью-Ингленд 2-2 +1
4. Майами 1-2 -32
Северный дивизион
1. Питтсбург 3-1 +31
2. Балтимор 2-2 -20
3. Цинциннати 1-3 -3
4. Кливленд 0-4 -44
Южный дивизион
1. Джексонвиль 2-2 +35
2. Хьюстон 2-2 +22
3. Теннесси 2-2 -26
4. Индианаполис 1-3 -65
Западный дивизион
1. Канзас-Сити 4-0 +45
2. Денвер 3-1 +24
3. Окленд 2-2 +12
4. Чарджерс 0-4 -21
Национальная конференция
Восточный дивизион
1. Филадельфия 3-1 +11
2. Даллас 2-2 -3
3. Вашингтон 2-2 +2
4. Джайентс 0-4 -35
Северный дивизион
1. Детройт 3-1 +29
2. Грин-Бэй 3-1 +21
3. Миннесота 3-2 +6
4. Чикаго 1-4 -46
Южный дивизион
1. Каролина 3-1 +8
2. Атланта 3-1 +15
3. Тампа-Бэй 2-1 +7
4. Нью-Орлеан 2-2 +15
Западный дивизион
1. Рэмс 3-1 +37
2. Сиэтл 2-2 +17
3. Аризона 2-2 -17
4. Сан-Франциско 0-4 -28
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