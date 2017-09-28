Сенатор США заявил, что конфликт НФЛ и Трампа разжигают российские «тролли»

Сенатор США Джеймс Лэнкфорд заявил, что российские «тролли» ответственны за разжигание конфликта НФЛ и Дональда Трампа.

«Мы наблюдали за этим. Даже в нынешние выходные русские и их тролли начинали ставить хэштеги #TakeAKnee и #BoycottNFL («преклони колено» и «бойкотируй НФЛ» – прим. Sports.ru).

Они специально поддерживали обе стороны конфликта, чтобы увеличить уровень негодования в Америке и сделать из этого события еще большую проблему. Они пытаются расколоть нашу страну!» – рассказал Лэнкфорд.

Впрочем, никаких доказательств своим заявлениям Лэнкфорд не предъявил.