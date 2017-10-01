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    НФЛ. 4-я неделя. «Майами» и «Нью-Орлеан» играют в Англии на «Уэмбли»

    Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвиль Денвер Канзас-Сити Окленд Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс

    В НФЛ началась 4-я игровая неделя. «Майами» и «Нью-Орлеан» сыграют в Англии на «Уэмбли».

    Национальная футбольная лига

    Регулярный чемпионат

    4-я неделя

    29 сентября

    Грин-Бэй (3-1) – Чикаго (1-3) – 35:14 (14:0, 7:7, 7:0, 7:7)

    1 октября

    Майами (1-1) – Нью-Орлеан (1-2) – 16.30

    Атланта (3-0) – Баффало (2-1) – 20.00

    Балтимор (2-1) – Питтсбург (2-1) – 20.00

    Кливленд (0-3) – Цинциннати (0-3) – 20.00

    Даллас (2-1) – Рэмс (2-1) – 20.00

    Хьюстон (1-2) – Теннесси (2-1) – 20.00

    Миннесота (2-1) – Детройт (2-1) – 20.00

    Нью-Ингленд (2-1) – Каролина (2-1) – 20.00

    Джетс (1-2) – Джексонвиль (2-1) – 20.00

    Аризона (1-2) – Сан-Франциско (0-3) – 23.05

    Чарджерс (0-3) – Филадельфия (2-1) – 23.05

    Тампа-Бэй (1-1) – Джайентс (0-3) – 23.05

    Денвер (2-1) – Окленд (2-1) – 23.25

    1 октября

    Сиэтл (1-2) – Индианаполис (1-2) – 03.30

    2 октября

    Канзас-Сити (3-0) – Вашингтон (2-1) – 03.30

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Американская конференция

    Восточный дивизион

    1. Баффало 2-1 +13
    2. Нью-Ингленд 2-1 +4
    3. Майами 1-1 -12
    4. Джетс 1-2 -20

    Северный дивизион

    1. Балтимор 2-0 -3
    2. Питтсбург 2-0 +14
    3. Цинциннати 0-2 -27
    4. Кливленд 0-2 -20

    Южный дивизион

    1. Теннесси 2-1 +17
    2. Джексонвиль 2-1 +38
    3. Индианаполис 1-2 -37
    4. Хьюстон 1-2 -21

    Западный дивизион

    1. Канзас-Сити 3-0 +36
    2. Денвер 2-1 +18
    3. Окленд 2-1 +18
    4. Чарджерс 0-3 -19

    Национальная конференция

    Восточный дивизион

    1. Филадельфия 2-1 +9
    2. Даллас  2-1 +2
    3. Вашингтон 2-1 +11
    4. Джайентс 0-3 -33

    Северный дивизион

    1. Миннесота 2-1 +10
    2. Детройт 2-1 +22
    3. Грин-Бэй 2-1 0
    4. Чикаго 1-2 -22

    Южный дивизион

    1. Атланта  3-0 +21
    2. Каролина 2-1 +5
    3. Тампа-Бэй 1-1 +5
    4. Нью-Орлеан 1-2 -5

    Западный дивизион

    1. Рэмс 2-1 +32
    2. Сиэтл 1-2 -11
    3. Аризона 1-2 -20
    4. Сан-Франциско 0-3 -25

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