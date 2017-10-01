НФЛ. 4-я неделя. «Майами» и «Нью-Орлеан» играют в Англии на «Уэмбли»

В НФЛ началась 4-я игровая неделя. «Майами» и «Нью-Орлеан» сыграют в Англии на «Уэмбли».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

4-я неделя

29 сентября

Грин-Бэй (3-1) – Чикаго (1-3) – 35:14 (14:0, 7:7, 7:0, 7:7)

1 октября

Майами (1-1) – Нью-Орлеан (1-2) – 16.30

Атланта (3-0) – Баффало (2-1) – 20.00

Балтимор (2-1) – Питтсбург (2-1) – 20.00

Кливленд (0-3) – Цинциннати (0-3) – 20.00

Даллас (2-1) – Рэмс (2-1) – 20.00

Хьюстон (1-2) – Теннесси (2-1) – 20.00

Миннесота (2-1) – Детройт (2-1) – 20.00

Нью-Ингленд (2-1) – Каролина (2-1) – 20.00

Джетс (1-2) – Джексонвиль (2-1) – 20.00

Аризона (1-2) – Сан-Франциско (0-3) – 23.05

Чарджерс (0-3) – Филадельфия (2-1) – 23.05

Тампа-Бэй (1-1) – Джайентс (0-3) – 23.05

Денвер (2-1) – Окленд (2-1) – 23.25

1 октября

Сиэтл (1-2) – Индианаполис (1-2) – 03.30

2 октября

Канзас-Сити (3-0) – Вашингтон (2-1) – 03.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Американская конференция

Восточный дивизион

1. Баффало 2-1 +13

2. Нью-Ингленд 2-1 +4

3. Майами 1-1 -12

4. Джетс 1-2 -20

Северный дивизион

1. Балтимор 2-0 -3

2. Питтсбург 2-0 +14

3. Цинциннати 0-2 -27

4. Кливленд 0-2 -20

Южный дивизион

1. Теннесси 2-1 +17

2. Джексонвиль 2-1 +38

3. Индианаполис 1-2 -37

4. Хьюстон 1-2 -21

Западный дивизион

1. Канзас-Сити 3-0 +36

2. Денвер 2-1 +18

3. Окленд 2-1 +18

4. Чарджерс 0-3 -19

Национальная конференция

Восточный дивизион

1. Филадельфия 2-1 +9

2. Даллас 2-1 +2

3. Вашингтон 2-1 +11

4. Джайентс 0-3 -33

Северный дивизион

1. Миннесота 2-1 +10

2. Детройт 2-1 +22

3. Грин-Бэй 2-1 0

4. Чикаго 1-2 -22

Южный дивизион

1. Атланта 3-0 +21

2. Каролина 2-1 +5

3. Тампа-Бэй 1-1 +5

4. Нью-Орлеан 1-2 -5

Западный дивизион

1. Рэмс 2-1 +32

2. Сиэтл 1-2 -11

3. Аризона 1-2 -20

4. Сан-Франциско 0-3 -25