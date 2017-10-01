НФЛ. 4-я неделя. «Майами» и «Нью-Орлеан» играют в Англии на «Уэмбли»
В НФЛ началась 4-я игровая неделя. «Майами» и «Нью-Орлеан» сыграют в Англии на «Уэмбли».
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
4-я неделя
29 сентября
Грин-Бэй (3-1) – Чикаго (1-3) – 35:14 (14:0, 7:7, 7:0, 7:7)
1 октября
Майами (1-1) – Нью-Орлеан (1-2) – 16.30
Атланта (3-0) – Баффало (2-1) – 20.00
Балтимор (2-1) – Питтсбург (2-1) – 20.00
Кливленд (0-3) – Цинциннати (0-3) – 20.00
Даллас (2-1) – Рэмс (2-1) – 20.00
Хьюстон (1-2) – Теннесси (2-1) – 20.00
Миннесота (2-1) – Детройт (2-1) – 20.00
Нью-Ингленд (2-1) – Каролина (2-1) – 20.00
Джетс (1-2) – Джексонвиль (2-1) – 20.00
Аризона (1-2) – Сан-Франциско (0-3) – 23.05
Чарджерс (0-3) – Филадельфия (2-1) – 23.05
Тампа-Бэй (1-1) – Джайентс (0-3) – 23.05
Денвер (2-1) – Окленд (2-1) – 23.25
1 октября
Сиэтл (1-2) – Индианаполис (1-2) – 03.30
2 октября
Канзас-Сити (3-0) – Вашингтон (2-1) – 03.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Американская конференция
Восточный дивизион
1. Баффало 2-1 +13
2. Нью-Ингленд 2-1 +4
3. Майами 1-1 -12
4. Джетс 1-2 -20
Северный дивизион
1. Балтимор 2-0 -3
2. Питтсбург 2-0 +14
3. Цинциннати 0-2 -27
4. Кливленд 0-2 -20
Южный дивизион
1. Теннесси 2-1 +17
2. Джексонвиль 2-1 +38
3. Индианаполис 1-2 -37
4. Хьюстон 1-2 -21
Западный дивизион
1. Канзас-Сити 3-0 +36
2. Денвер 2-1 +18
3. Окленд 2-1 +18
4. Чарджерс 0-3 -19
Национальная конференция
Восточный дивизион
1. Филадельфия 2-1 +9
2. Даллас 2-1 +2
3. Вашингтон 2-1 +11
4. Джайентс 0-3 -33
Северный дивизион
1. Миннесота 2-1 +10
2. Детройт 2-1 +22
3. Грин-Бэй 2-1 0
4. Чикаго 1-2 -22
Южный дивизион
1. Атланта 3-0 +21
2. Каролина 2-1 +5
3. Тампа-Бэй 1-1 +5
4. Нью-Орлеан 1-2 -5
Западный дивизион
1. Рэмс 2-1 +32
2. Сиэтл 1-2 -11
3. Аризона 1-2 -20
4. Сан-Франциско 0-3 -25
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