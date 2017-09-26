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    Дональд Трамп: «Рейтинги НФЛ падают, люди хотят посмотреть лишь предматчевые церемонии: будет ли проявлено неуважение к нашей стране!»

    Теги телевидение рейтинги НФЛ Даллас Джерри Джонс Дональд Трамп

    Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство игроками НФЛ, не встающими во время исполнения гимна, но похвалил «Даллас» за их жест в матче с «Аризоной».

    Перед игрой игроки, тренеры и владелец «ковбоев» все вместе встали на одно колено. А сам гимн они уже встретили стоя.

    «Рейтинги НФЛ падают, исключение составляют только предматчевые церемонии, когда люди хотят посмотреть, будет ли проявлено неуважение к нашей стране!

    Такого недовольного гула, как вчера, когда весь «Даллас» встал на одно колено, я еще не слышал. Люди разозлились... Но зато потом весь «Даллас» встал, когда исполнялся наш национальный гимн. Это большой прогресс – мы любим нашу страну!» – написал Трамп в своем твиттере. 

    В пятницу Трамп предложил увольнять игроков НФЛ, не встающих при национальном гимне, и НФЛ осудила это заявление.

    Владелец «Далласа» Джерри Джонс так прокомментировал события перед матчем.

    «Надеюсь, мы ясно выразились: мы хотим уважать наш флаг. Ничего другого мы не имели в виду. Также мы хотим показать, что единство и равенство важны», – отметил после матча Джонс.

    По данным компании Nielsen, первые две недели дневные матчи НФЛ посмотрело 16,04 млн зрителей – на 11% меньше, чем за тот же период год назад (18,1 млн). Два вечерних воскресных матча на NBC увидели 22,2 млн человек в этом сезоне – в прошлом сезоне их аудитория составила 22,9 млн. Три матча в по вечерам в понедельник на ESPN посмотрело на 5% меньше – 11,23 млн зрителей.

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