Дональд Трамп: «Рейтинги НФЛ падают, люди хотят посмотреть лишь предматчевые церемонии: будет ли проявлено неуважение к нашей стране!»

Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство игроками НФЛ, не встающими во время исполнения гимна, но похвалил «Даллас» за их жест в матче с «Аризоной».

Перед игрой игроки, тренеры и владелец «ковбоев» все вместе встали на одно колено. А сам гимн они уже встретили стоя.

«Рейтинги НФЛ падают, исключение составляют только предматчевые церемонии, когда люди хотят посмотреть, будет ли проявлено неуважение к нашей стране!

Такого недовольного гула, как вчера, когда весь «Даллас» встал на одно колено, я еще не слышал. Люди разозлились... Но зато потом весь «Даллас» встал, когда исполнялся наш национальный гимн. Это большой прогресс – мы любим нашу страну!» – написал Трамп в своем твиттере.

В пятницу Трамп предложил увольнять игроков НФЛ, не встающих при национальном гимне, и НФЛ осудила это заявление.

Владелец «Далласа» Джерри Джонс так прокомментировал события перед матчем.

«Надеюсь, мы ясно выразились: мы хотим уважать наш флаг. Ничего другого мы не имели в виду. Также мы хотим показать, что единство и равенство важны», – отметил после матча Джонс.

По данным компании Nielsen, первые две недели дневные матчи НФЛ посмотрело 16,04 млн зрителей – на 11% меньше, чем за тот же период год назад (18,1 млн). Два вечерних воскресных матча на NBC увидели 22,2 млн человек в этом сезоне – в прошлом сезоне их аудитория составила 22,9 млн. Три матча в по вечерам в понедельник на ESPN посмотрело на 5% меньше – 11,23 млн зрителей.

«Сейчас же уберите этого сукиного сына». Американский футбол против Трампа

«Визит в Белый дом был честью до того, как там появился Трамп». НБА против президента США