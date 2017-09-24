НФЛ. 3-я неделя. «Джексонвиль» и «Балтимор» сыграют в Англии на «Уэмбли»

В НФЛ началась третья игровая неделя. «Джексонвиль» и «Балтимор» сыграют в Англии на «Уэмбли».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

3-я неделя

22 сентября

Сан-Франциско (0-3) – Рэмс (1-2) – 39:41 (7:14, 6:10, 7:10, 19:7)

24 сентября

Джексонвиль (1-1) – Балтимор (2-0) – 16.30

Баффало (1-1) – Денвер (2-0) – 20.00

Каролина (2-0) – Нью-Орлеан (0-2) – 20.00

Чикаго (0-2) – Питтсбург (2-0) – 20.00

Детройт (2-0) – Атланта (2-0) – 20.00

Индианаполис (0-2) – Кливленд (0-2) – 20.00

Миннесота (1-1) – Тампа-Бэй (1-0) – 20.00

Нью-Ингленд (1-1) – Хьюстон (1-1) – 20.00

Джетс (0-2) – Майами (1-0) – 20.00

Филадельфия (1-1) – Джайентс (0-2) – 20.00

Теннесси (1-1) – Сиэтл (1-1) – 23.05

Грин-Бэй (1-1) – Цинциннати (0-2) – 23.25

Чарджерс (0-2) – Канзас-Сити (2-0) – 23.25

25 сентября

Вашингтон (1-1) – Окленд (2-0) – 03.30

26 сентября

Аризона (1-1) – Даллас (1-1) – 03.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Американская конференция

Восточный дивизион

1. Майами 1-0 +2

2. Баффало 1-1 +3

3. Нью-Ингленд 1-1 +1

4. Джетс 0-2 -34

Северный дивизион

1. Питтсбург 2-0 +20

2. Балтимор 2-0 +34

3. Кливленд 0-2 -17

4. Цинциннати 0-2 -24

Южный дивизион

1. Теннесси 1-1 +11

2. Джексонвиль 1-1 +1

3. Хьюстон 1-1 -18

4. Индианаполис 0-2 -40

Западный дивизион

1. Денвер 2-0 +28

2. Канзас-Сити 2-0 +22

3. Окленд 2-0 +35

4. Чарджерс 0-2 -5

Национальная конференция

Восточный дивизион

1. Филадельфия 1-1 +6

2. Даллас 1-1 -9

3. Вашингтон 1-1 -6

4. Джайентс 0-2 -30

Северный дивизион

1. Детройт 2-0 +26

2. Миннесота 1-1 -7

3. Грин-Бэй 1-1 -3

4. Чикаго 0-2 -28

Южный дивизион

1. Атланта 2-0 +17

2. Каролина 2-0 +26

3. Тампа-Бэй 1-0 +22

4. Нью-Орлеан 0-2 -26

Западный дивизион

1. Рэмс 2-1 +32

2. Сиэтл 1-1 -5

3. Аризона 1-1 -9

4. Сан-Франциско 0-3 -25