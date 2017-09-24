Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НФЛ. 3-я неделя. «Джексонвиль» и «Балтимор» сыграют в Англии на «Уэмбли»

    Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвиль Теннесси Денвер Канзас-Сити Окленд Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс

    В НФЛ началась третья игровая неделя. «Джексонвиль» и «Балтимор» сыграют в Англии на «Уэмбли».

    Национальная футбольная лига

    Регулярный чемпионат

    3-я неделя

    22 сентября

    Сан-Франциско (0-3) – Рэмс (1-2) – 39:41 (7:14, 6:10, 7:10, 19:7)

    24 сентября

    Джексонвиль (1-1) – Балтимор (2-0) – 16.30

    Баффало (1-1) – Денвер (2-0) – 20.00

    Каролина (2-0) – Нью-Орлеан (0-2) – 20.00

    Чикаго (0-2) – Питтсбург (2-0) – 20.00

    Детройт (2-0) – Атланта (2-0) – 20.00

    Индианаполис (0-2) – Кливленд (0-2) – 20.00

    Миннесота (1-1) – Тампа-Бэй (1-0) – 20.00

    Нью-Ингленд (1-1) – Хьюстон (1-1) – 20.00

    Джетс (0-2) – Майами (1-0) – 20.00

    Филадельфия (1-1) – Джайентс (0-2) – 20.00

    Теннесси (1-1) – Сиэтл (1-1) – 23.05

    Грин-Бэй (1-1) – Цинциннати (0-2) – 23.25

    Чарджерс (0-2) – Канзас-Сити (2-0) – 23.25

    25 сентября

    Вашингтон (1-1) – Окленд (2-0) – 03.30

    26 сентября

    Аризона (1-1) – Даллас (1-1) – 03.30 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Американская конференция

    Восточный дивизион

    1. Майами 1-0 +2
    2. Баффало 1-1 +3
    3. Нью-Ингленд 1-1 +1
    4. Джетс 0-2 -34

    Северный дивизион

    1. Питтсбург 2-0 +20
    2. Балтимор 2-0 +34
    3. Кливленд 0-2 -17
    4. Цинциннати 0-2 -24

    Южный дивизион

    1. Теннесси 1-1 +11
    2. Джексонвиль 1-1 +1
    3. Хьюстон 1-1 -18
    4. Индианаполис 0-2 -40

    Западный дивизион

    1. Денвер 2-0 +28
    2. Канзас-Сити 2-0 +22
    3. Окленд 2-0 +35
    4. Чарджерс 0-2 -5

    Национальная конференция

    Восточный дивизион

    1. Филадельфия 1-1 +6
    2. Даллас 1-1 -9
    3. Вашингтон 1-1 -6
    4. Джайентс 0-2 -30

    Северный дивизион

    1. Детройт 2-0 +26
    2. Миннесота 1-1 -7
    3. Грин-Бэй 1-1 -3
    4. Чикаго 0-2 -28

    Южный дивизион

    1. Атланта  2-0 +17
    2. Каролина 2-0 +26
    3. Тампа-Бэй 1-0 +22
    4. Нью-Орлеан 0-2 -26

    Западный дивизион

    1. Рэмс 2-1 +32
    2. Сиэтл 1-1 -5
    3. Аризона 1-1 -9
    4. Сан-Франциско 0-3 -25

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться