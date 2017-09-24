НФЛ. 3-я неделя. «Джексонвиль» и «Балтимор» сыграют в Англии на «Уэмбли»
В НФЛ началась третья игровая неделя. «Джексонвиль» и «Балтимор» сыграют в Англии на «Уэмбли».
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
3-я неделя
22 сентября
Сан-Франциско (0-3) – Рэмс (1-2) – 39:41 (7:14, 6:10, 7:10, 19:7)
24 сентября
Джексонвиль (1-1) – Балтимор (2-0) – 16.30
Баффало (1-1) – Денвер (2-0) – 20.00
Каролина (2-0) – Нью-Орлеан (0-2) – 20.00
Чикаго (0-2) – Питтсбург (2-0) – 20.00
Детройт (2-0) – Атланта (2-0) – 20.00
Индианаполис (0-2) – Кливленд (0-2) – 20.00
Миннесота (1-1) – Тампа-Бэй (1-0) – 20.00
Нью-Ингленд (1-1) – Хьюстон (1-1) – 20.00
Джетс (0-2) – Майами (1-0) – 20.00
Филадельфия (1-1) – Джайентс (0-2) – 20.00
Теннесси (1-1) – Сиэтл (1-1) – 23.05
Грин-Бэй (1-1) – Цинциннати (0-2) – 23.25
Чарджерс (0-2) – Канзас-Сити (2-0) – 23.25
25 сентября
Вашингтон (1-1) – Окленд (2-0) – 03.30
26 сентября
Аризона (1-1) – Даллас (1-1) – 03.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Американская конференция
Восточный дивизион
1. Майами 1-0 +2
2. Баффало 1-1 +3
3. Нью-Ингленд 1-1 +1
4. Джетс 0-2 -34
Северный дивизион
1. Питтсбург 2-0 +20
2. Балтимор 2-0 +34
3. Кливленд 0-2 -17
4. Цинциннати 0-2 -24
Южный дивизион
1. Теннесси 1-1 +11
2. Джексонвиль 1-1 +1
3. Хьюстон 1-1 -18
4. Индианаполис 0-2 -40
Западный дивизион
1. Денвер 2-0 +28
2. Канзас-Сити 2-0 +22
3. Окленд 2-0 +35
4. Чарджерс 0-2 -5
Национальная конференция
Восточный дивизион
1. Филадельфия 1-1 +6
2. Даллас 1-1 -9
3. Вашингтон 1-1 -6
4. Джайентс 0-2 -30
Северный дивизион
1. Детройт 2-0 +26
2. Миннесота 1-1 -7
3. Грин-Бэй 1-1 -3
4. Чикаго 0-2 -28
Южный дивизион
1. Атланта 2-0 +17
2. Каролина 2-0 +26
3. Тампа-Бэй 1-0 +22
4. Нью-Орлеан 0-2 -26
Западный дивизион
1. Рэмс 2-1 +32
2. Сиэтл 1-1 -5
3. Аризона 1-1 -9
4. Сан-Франциско 0-3 -25
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