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    НФЛ. 2-я неделя. «Нью-Ингленд» в гостях у «Нью-Орлеана», «Питтсбург» принимает «Миннесоту»

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    В НФЛ стартовала вторая игровая неделя.

    Национальная футбольная лига

    Регулярный чемпионат

    2-я неделя

    15 сентября

    Цинциннати (0-2) – Хьюстон (1-1) – 9:13 (0:3, 6:7, 3:0, 0:3)

    17 сентября

    Балтимор (1-0) – Кливленд (0-1) - 20.00

    Джексонвиль (1-0) – Теннесси (0-1) – 20.00

    Индианаполис (0-1) – Аризона (0-1) – 20.00

    Канзас-Сити (1-0) – Филадельфия (1-0) – 20.00

    Каролина (1-0) – Баффало (1-0) – 20.00

    Нью-Орлеан (0-1) – Нью-Ингленд (0-1) – 20.00

    Питтсбург (1-0) – Миннесота (1:0) – 20.00

    Тампа-Бэй (0-0) – Чикаго (0-1) – 20.00

    Чарджерс (0-1) – Майами (0-0) – 23.05

    Окленд (1-0) – Джетс (0-1) – 23.05

    Денвер (1-0) – Даллас (1:0) – 23.25

    Рэмс (1-0) – Вашингтон (0:1) – 23.25

    Сиэтл (0-1) – Сан-Франциско (0:1) – 23.25

    18 сентября

    Атланта (1-0) – Грин-Бэй (1-0) – 03.30

    19 сентября

    Джайентс (0-1) – Детройт (1-0) – 03.30
     

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