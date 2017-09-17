НФЛ. 2-я неделя. «Нью-Ингленд» в гостях у «Нью-Орлеана», «Питтсбург» принимает «Миннесоту»
В НФЛ стартовала вторая игровая неделя.
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2-я неделя
15 сентября
Цинциннати (0-2) – Хьюстон (1-1) – 9:13 (0:3, 6:7, 3:0, 0:3)
17 сентября
Балтимор (1-0) – Кливленд (0-1) - 20.00
Джексонвиль (1-0) – Теннесси (0-1) – 20.00
Индианаполис (0-1) – Аризона (0-1) – 20.00
Канзас-Сити (1-0) – Филадельфия (1-0) – 20.00
Каролина (1-0) – Баффало (1-0) – 20.00
Нью-Орлеан (0-1) – Нью-Ингленд (0-1) – 20.00
Питтсбург (1-0) – Миннесота (1:0) – 20.00
Тампа-Бэй (0-0) – Чикаго (0-1) – 20.00
Чарджерс (0-1) – Майами (0-0) – 23.05
Окленд (1-0) – Джетс (0-1) – 23.05
Денвер (1-0) – Даллас (1:0) – 23.25
Рэмс (1-0) – Вашингтон (0:1) – 23.25
Сиэтл (0-1) – Сан-Франциско (0:1) – 23.25
18 сентября
Атланта (1-0) – Грин-Бэй (1-0) – 03.30
19 сентября
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