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    НФЛ. 1-я неделя. «Атланта» в гостях у «Чикаго», «Вашингтон» примет «Филадельфию» и другие матчи

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    НФЛ открыла сезон матчем «Нью-Ингленд» – «Канзас-Сити».

    Национальная футбольная лига

    Регулярный чемпионат

    1-я неделя

    8 сентября

    Нью-Ингленд (0-1) – Канзас-Сити (1-0) – 27:42 (7:7, 10:7, 10:7, 0:21)

    10 сентября

    Баффало – Джетс – 20.00

    Чикаго – Атланта – 20.00

    Цинциннати – Балтимор – 20.00

    Кливленд – Питтсбург – 20.00

    Детройт – Аризона – 20.00

    Хьюстон – Джексонвиль – 20.00

    Теннесси – Окленд – 20.00

    Вашингтон – Филадельфия – 20.00

    Рэмс – Индианаполис – 23.05

    Грин-Бэй – Сиэтл – 23.25

    Сан-Франциско – Каролина – 23.25

    11 сентября

    Даллас – Джайентс – 03.30

    12 сентября

    Миннесота – Нью-Орлеан – 02.10

    Денвер – Чарджерс – 05.20

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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