НФЛ. 1-я неделя. «Атланта» в гостях у «Чикаго», «Вашингтон» примет «Филадельфию» и другие матчи
НФЛ открыла сезон матчем «Нью-Ингленд» – «Канзас-Сити».
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
1-я неделя
8 сентября
Нью-Ингленд (0-1) – Канзас-Сити (1-0) – 27:42 (7:7, 10:7, 10:7, 0:21)
10 сентября
Баффало – Джетс – 20.00
Чикаго – Атланта – 20.00
Цинциннати – Балтимор – 20.00
Кливленд – Питтсбург – 20.00
Детройт – Аризона – 20.00
Хьюстон – Джексонвиль – 20.00
Теннесси – Окленд – 20.00
Вашингтон – Филадельфия – 20.00
Рэмс – Индианаполис – 23.05
Грин-Бэй – Сиэтл – 23.25
Сан-Франциско – Каролина – 23.25
11 сентября
Даллас – Джайентс – 03.30
12 сентября
Миннесота – Нью-Орлеан – 02.10
Денвер – Чарджерс – 05.20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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