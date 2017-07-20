Приговоренный к 33 годам тюрьмы О. Джей Симпсон досрочно выйдет на свободу, отсидев 9 лет

Приговоренный к 33 годам тюрьмы бывший игрок в американский футбол О. Джей Симпсон досрочно выпущен на свободу, отсидев только 9 лет.

Симпсон в 1995 году подозревался в убийстве своей жены и ее любовника, но был оправдан судом присяжных. В 2007 году спортсмен был задержан по подозрению в вооруженном ограблении и похищении людей. В 2008 году был признан виновным и получил 33 года тюремного заключения в наказание.

В 2013 году комиссия по УДО штата Невада удовлетворила частично ходатайство об условно-досрочном освобождении, оставив спортсмену возможность выйти на свободу в 2017 году.

Сегодня комиссия приняла решение, что 70-летний Симпсон будет отпущен из тюрьмы в октябре, так как отсидел минимально возможный срок за вооруженное ограбление.

Симпсон выступал в 11 лет. В 1973 году стал первым игроком, которому удалось пробежать с мячом более 2000 выносных ярдов за сезон. В 1985 году был введен в зал славы профессионального американского футбола.