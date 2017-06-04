НФЛ разрешила рекламу крепкого алкоголя

изменила свою рекламную политику.

С сезона-2017 телеканалы-партнеры лиги смогут показывать во время матчей рекламу крепких алкогольных напитков. НФЛ разрешит демонстрировать не больше четырех 30-секундных роликов такой тематики за время матча. Можно будет показать не больше двух таких роликов в любой из четвертей или во втором перерыве. Еще два ролика можно демонстрировать в эфире, предваряющем игру, и по ее окончании.

В рекламе крепкого алкоголя должно быть «заметное напоминание о социальной ответственности». Реклама не может использовать футбольную тематику и не может быть нацелена на несовершеннолетних потребителей спиртосодержащих напитков.

Сезон-2017 будет тестовым применительно к рекламе алкоголя. Однако НФЛ намерена сделать такую политику постоянной.