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    НФЛ разрешила рекламу крепкого алкоголя

    Теги бизнес телевидение НФЛ

    НФЛ изменила свою рекламную политику.

    С сезона-2017 телеканалы-партнеры лиги смогут показывать во время матчей рекламу крепких алкогольных напитков. НФЛ разрешит демонстрировать не больше четырех 30-секундных роликов такой тематики за время матча. Можно будет показать не больше двух таких роликов в любой из четвертей или во втором перерыве. Еще два ролика можно демонстрировать в эфире, предваряющем игру, и по ее окончании.

    В рекламе крепкого алкоголя должно быть «заметное напоминание о социальной ответственности». Реклама не может использовать футбольную тематику и не может быть нацелена на несовершеннолетних потребителей спиртосодержащих напитков.

    Сезон-2017 будет тестовым применительно к рекламе алкоголя. Однако НФЛ намерена сделать такую политику постоянной.

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