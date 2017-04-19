Бывший игрок «Нью-Ингленда» Эрнандес, приговоренный к пожизненному сроку, покончил с собой в тюрьме
Игрок «Нью-Ингленда» Аарон Эрнандес совершил самоубийство в тюрьме Массачусетса.
Бывший спортсмен повесился в своей камере. Полиция штата Массачусетс расследует инцидент.
В 2015 году футболист был приговорен к пожизненному сроку за убийство в 2013-м полупрофессионального игрока в американский футбол Одина Ллойда, который встречался с сестрой его невесты. При этом на прошлой неделе он был оправдан по делу о двойном убийстве в Бостоне в 2012 году.
Зачетная зона. К чему приговорен Аарон Эрнандес
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