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    Бывший игрок «Нью-Ингленда» Эрнандес, приговоренный к пожизненному сроку, покончил с собой в тюрьме

    Теги Нью-Ингленд НФЛ происшествия Аарон Эрнандес

    Игрок «Нью-Ингленда» Аарон Эрнандес совершил самоубийство в тюрьме Массачусетса.

    Бывший спортсмен повесился в своей камере. Полиция штата Массачусетс расследует инцидент.

    В 2015 году футболист был приговорен к пожизненному сроку за убийство в 2013-м полупрофессионального игрока в американский футбол Одина Ллойда, который встречался с сестрой его невесты. При этом на прошлой неделе он был оправдан по делу о двойном убийстве в Бостоне в 2012 году.

    Зачетная зона. К чему приговорен Аарон Эрнандес

     

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