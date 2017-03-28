Владельцы клубов НФЛ одобрили переезд «Рэйдерс» из Окленда в Лас-Вегас за 350 млн долларов

В понедельник на ежегодном собрании лиги владельцы клубов большинством голосов (31-1) одобрили предложение «Рэйдерс» о переезде из в Лас-Вегас. Против выступил только владелец «Майами» Стивен Росс.

Решение было принято после того, как владелец «Рэйдерс» Марк Дэвис так и не сумел за несколько лет договориться с Оклендом о строительстве подходящего стадиона.

Как сообщает TSN, переезд обойдется команде в 350 миллионов долларов. Ранее «Сент-Луис» и «Сан-Диего» заплатили по 650 млн за переезд в Лос-Анджелес.

«Рэйдерс» проведут еще два года на арене Bay Area, пока в 2020-м не будет готов City of Champions Stadium, который строится в Лас-Вегасе за 1,7 миллиарда долларов. Где команда будет играть в 2019-м, пока неизвестно.

Отец Марка Дэвиса уже перевозил «Рэйдерс» из Окленда – с 1982 по 1994 год команда играла в Лос-Анджелесе. В 1995-м «Рэйдерс» вернулись в Окленд.

За свою историю «Рэйдерс» трижды выигрывали Супербоул: в 1976-м, 1980-м и 1983-м. В прошлом сезоне команда с квотербеком Дереком Карром одержала 12 побед в регулярке и уступила в первом раунде плей-офф «Хьюстону».

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