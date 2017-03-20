Закончились поиски майки, в которой квотербек Том Брэди играл в матче с «Атлантой» (34:28) в .

Украденную форму обнаружили в Мексике. По словам начальника полиции Хьюстона Арта Асеведо, следователи нашли майку по наводке информатора. Также была обнаружена футболка, в которой квотербек играл в матче с «Сиэтлом» (28:24) в Супербоуле в 2015 году.

НФЛ заявила, что майка находилась у аккредитованного сотрудника медиа. По некоторой информации, в деле замешан человек, занимавший руководящую должность в таблоиде Diario La Prensa.

Футболки поступили в распоряжение ФБР и находятся в Бостоне. Правоохранительные органы проверяют их подлинность.

Том Брэди: «Я положил футболку в сумку, а затем ее там не оказалось. Если она окажется на eBay, дайте мне знать»

Главный спортсмен Америки