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    НФЛ. Пропавшая майка Брэди с Супербоула была найдена в Мексике

    Теги Нью-Ингленд Супербоул НФЛ Том Брэди происшествия

    Закончились поиски майки, в которой квотербек «Нью-Ингленд» Том Брэди играл в матче с «Атлантой» (34:28) в Супербоуле.

    Украденную форму обнаружили в Мексике. По словам начальника полиции Хьюстона Арта Асеведо, следователи нашли майку по наводке информатора. Также была обнаружена футболка, в которой квотербек играл в матче с «Сиэтлом» (28:24) в Супербоуле в 2015 году.

    НФЛ заявила, что майка находилась у аккредитованного сотрудника медиа. По некоторой информации, в деле замешан человек, занимавший руководящую должность в таблоиде Diario La Prensa.

    Футболки поступили в распоряжение ФБР и находятся в Бостоне. Правоохранительные органы проверяют их подлинность.

    Том Брэди: «Я положил футболку в сумку, а затем ее там не оказалось. Если она окажется на eBay, дайте мне знать»

    Главный спортсмен Америки

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