Квотербек «Нью-Ингленда» Том Брэди признан самым ценным игроком Супербоула.

В главном матче НФЛ против «Атланты» Брэди помог своей команде отыграть отставание в 25 очков. «Пэтриотс» победили в овертайме со счетом 34:28.

Для квотербека приз MVP стал четвертым в карьере. Он выигрывал этот трофей в 2001, 2003 и 2014 годах. Также Брэди в пятый раз стал чемпионом НФЛ.