Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НФЛ. Квотербек «Нью-Ингленда» Брэди стал 4-х кратным обладателем MVP Супербоула

    Теги Нью-Ингленд Супербоул НФЛ Атланта Том Брэди

    Квотербек «Нью-Ингленда» Том Брэди признан самым ценным игроком Супербоула.

    В главном матче НФЛ против «Атланты» Брэди помог своей команде отыграть отставание в 25 очков. «Пэтриотс» победили в овертайме со счетом 34:28.

    Для квотербека приз MVP стал четвертым в карьере. Он выигрывал этот трофей в 2001, 2003 и 2014 годах. Также Брэди в пятый раз стал чемпионом НФЛ.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться