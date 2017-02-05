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    Супербоул. Игрок «Атланты» Мак проведет матч против «Нью-Ингленда» с переломом малоберцовой кости

    Теги Нью-Ингленд НФЛ Атланта Алекс Мак

    Игрок «Атланты» Алекс Мак сыграет в главном матче НФЛ – Супербоуле – с травмой.

    Сегодня Мак выйдет на поле с переломом левой малоберцовой кости. Это повреждение футболист получил в игре финала конференции.

    Принять участие в матче Маку помогут обезболивающие. Отмечается, что если бы сейчас продолжался регулярный чемпионат, то он выбыл бы из строя на 6-8 недель.

    Добавим, что 31-летний игрок тренировался с ограничениями в течение недели.

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