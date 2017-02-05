Квотербек «Атланты» Мэтт Райан признан самым ценным игроком сезона НФЛ.

В голосовании Райан набрал 25 голосов. Второе место занял квотербек «Нью-Ингленда» Том Брэди, который получил 10 голосов.

Также Райан был назван лучшим игроком нападения в нынешнем сезоне.

Райан выполнил 69,9 процентов передач при 4,944 ярдах, сделал 38 тачдаунов при 7 перехватах.

Добавим, что 31-летний футболист стал первым игроком в истории «Атланты», получивший награду MVP.