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    НФЛ. Квотербек «Атланты» Райан признан MVP сезона

    Теги Нью-Ингленд НФЛ Атланта Том Брэди Мэтт Райан

    Квотербек «Атланты» Мэтт Райан признан самым ценным игроком сезона НФЛ.

    В голосовании Райан набрал 25 голосов. Второе место занял квотербек «Нью-Ингленда» Том Брэди, который получил 10 голосов.

    Также Райан был назван лучшим игроком нападения в нынешнем сезоне.

    Райан выполнил 69,9 процентов передач при 4,944 ярдах, сделал 38 тачдаунов при 7 перехватах.

    Добавим, что 31-летний футболист стал первым игроком в истории «Атланты», получивший награду MVP.

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