НФЛ. Квотербек «Атланты» Райан признан MVP сезона
Квотербек «Атланты» Мэтт Райан признан самым ценным игроком сезона НФЛ.
В голосовании Райан набрал 25 голосов. Второе место занял квотербек «Нью-Ингленда» Том Брэди, который получил 10 голосов.
Также Райан был назван лучшим игроком нападения в нынешнем сезоне.
Райан выполнил 69,9 процентов передач при 4,944 ярдах, сделал 38 тачдаунов при 7 перехватах.
Добавим, что 31-летний футболист стал первым игроком в истории «Атланты», получивший награду MVP.
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