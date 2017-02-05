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    Супербоул. «Нью-Ингленд» против «Атланты»

    Теги Нью-Ингленд Супербоул результаты НФЛ Атланта

    Сегодня ночью по московскому времени в матче между «Нью-Инглендом» и «Атлантой» определится чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ). Это главное спортивное событие года в Америке.

    Национальная футбольная лига

    Супербоул

    6 февраля

    Хьюстон

    Нью-Ингленд – Атланта – 3.30

    «Нью-Ингленд» четыре раза становился победителем Супербоула (2001, 2003, 2004, 2014), «Атланта» не выигрывала ни разу и лишь второй раз в истории сыграет в главном матче НФЛ.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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    Кто выиграет Супербоул-2017?

    1207 голосов 1
    • Нью-Ингленд
      67%
    • Атланта
      33%

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