Супербоул. «Нью-Ингленд» против «Атланты»
Сегодня ночью по московскому времени в матче между «Нью-Инглендом» и «Атлантой» определится чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ). Это главное спортивное событие года в Америке.
Национальная футбольная лига
Супербоул
6 февраля
Хьюстон
Нью-Ингленд – Атланта – 3.30
«Нью-Ингленд» четыре раза становился победителем Супербоула (2001, 2003, 2004, 2014), «Атланта» не выигрывала ни разу и лишь второй раз в истории сыграет в главном матче НФЛ.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Малкович, Тимберлейк, Стетхэм, братья Коэны: лучшие рекламные ролики Супербоула-2017
Опрос
Кто выиграет Супербоул-2017?
1207 голосов 1
- Нью-Ингленд67%
- Атланта33%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.