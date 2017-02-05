Сегодня ночью по московскому времени в матче между «Нью-Инглендом» и «Атлантой» определится чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ). Это главное спортивное событие года в Америке.

Национальная футбольная лига

Супербоул

6 февраля

Хьюстон

Нью-Ингленд – Атланта – 3.30

«Нью-Ингленд» четыре раза становился победителем Супербоула (2001, 2003, 2004, 2014), «Атланта» не выигрывала ни разу и лишь второй раз в истории сыграет в главном матче НФЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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