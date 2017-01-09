Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Звезда НФЛ Эрл Томас вышел на матч в шапке-ушанке, подаренной российскими болельщиками

    Теги фото НФЛ Сиэтл Эрл Томас

    Игрок «Сиэтл Сихокс» Эрл Томас-третий вышел на матч НФЛ против «Детройта» в шапке-ушанке, подаренной российскими болельщиками.

    «Шапка не простая, а офицерская, для военно-морского флота: кожа и все прелести. Разработали логотип на манер его фирменной эмблемы, а я нашел организацию, которая за один день изготовит нашивку и пришьет к шапке. Еще добавили плюшевого кота в джерси Эрла и проникновенное письмо», – рассказал один из организаторов акции.

    Кроме подарка было также отправлено письмо, адресованное лично Томасу, подписанное десятками поклонников.

    ФОТО

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться