Звезда НФЛ Эрл Томас вышел на матч в шапке-ушанке, подаренной российскими болельщиками

Игрок «Сиэтл Сихокс» Эрл Томас-третий вышел на матч НФЛ против «Детройта» в шапке-ушанке, подаренной российскими болельщиками.

«Шапка не простая, а офицерская, для военно-морского флота: кожа и все прелести. Разработали логотип на манер его фирменной эмблемы, а я нашел организацию, которая за один день изготовит нашивку и пришьет к шапке. Еще добавили плюшевого кота в джерси Эрла и проникновенное письмо», – рассказал один из организаторов акции.

Кроме подарка было также отправлено письмо, адресованное лично Томасу, подписанное десятками поклонников.

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