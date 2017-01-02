В НФЛ начинается последняя игровая неделя. В Американской конференции определились все участники плей-офф. В Национальной конференции на два места в плей-офф претендуют «Вашингтон», «Детройт», «Грин-Бэй» и «Тампа-Бэй».

НФЛ

17-я неделя

1 января

Цинциннати (5-9-1) – Балтимор (8-7) – 21.00

Теннесси (8-7) – Хьюстон (9-6) – 21.00

Тампа-Бэй (8-7) – Каролина (6-9) – 21.00

Питтсбург (10-5) – Кливленд (1-14) – 21.00

Филадельфия (6-9) – Даллас (13-2) – 21.00

Джетс (4-11) – Баффало (7-8) – 21.00

Миннесота (7-8) – Чикаго (3-12) – 21.00

Индианаполис (7-8) – Джексонвиль (3-12) – 21.00

Майами (10-5) – Нью-Ингленд (13-2) – 21.00

2 января

Сан-Диего (5-10) – Канзас-Сити (11-4) – 00.25

Лос-Анджелес (4-11) – Аризона (5-9-1) – 00.25

Денвер (8-7) – Окленд (12-3) – 00.25

Вашингтон (8-6-1) – Джайентс (10-5) – 00.25

Сан-Франциско (2-13) – Сиэтл (9-5-1) – 00.25

Атланта (10-5) – Нью-Орлеан (7-8) – 00.25

Детройт (9-6) – Грин-Бэй (9-6) – 04.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Американская конференция

Восточный дивизион

1. Нью-Ингленд 13-2 (+170)

2. Майами – 10-5 (+4)

3. Баффало – 7-8 (+41)

4. Джетс – 4-11 (-154)

Северный дивизион

1. Питтсбург – 10-5 (+69)

2. Балтимор – 8-7 (+39)

3. Цинциннати – 5-9-1 (-7)

4. Кливленд – 1-14 (-185)

Южный дивизион

1. Хьюстон – 9-6 (-42)

2. Теннесси – 8-7 (-4)

3. Индианаполис – 7-8 (+15)

4. Джексонвиль – 3-12 (-78)

Западный дивизион

1. Окленд – 12-3 (+49)

2. Канзас-Сити – 11-4 (+68)

3. Денвер – 8-7 (+18)

4. Сан-Диего – 5-10 (-3)

Национальная конференция

Восточный дивизион

1. Даллас – 13-2 (+129)

2. Джайентс – 10-5 (+17)

3. Вашингтон – 8-6-1 (+22)

4. Филадельфия – 6-9 (+22)

Северный дивизион

1. Грин-Бэй – 9-6 (+37)

2. Детройт – 9-6 (-5)

3. Миннесота – 7-8 (-8)

4. Чикаго – 3-12 (-92)

Южный дивизион

1. Атланта – 10-5 (+128)

2. Тампа-Бэй – 8-7 (-16)

3. Нью-Орлеан – 7-8 (+21)

4. Каролина – 6-9 (-32)

Западный дивизион

1. Сиэтл – 9-5-1 (+60)

2. Аризона – 6-8-1 (+18)

3. Лос-Анджелес – 4-11 (-132)

4. Сан-Франциско – 2-13 (-169)