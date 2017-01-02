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    НФЛ. 17-я неделя. «Детройт» принимает «Грин-Бэй» и другие матчи

    Теги результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвиль Теннесси Денвер Канзас-Сити Окленд Сан-Диего Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс

    В НФЛ начинается последняя игровая неделя. В Американской конференции определились все участники плей-офф. В Национальной конференции на два места в плей-офф претендуют «Вашингтон», «Детройт», «Грин-Бэй» и «Тампа-Бэй». 

    НФЛ

    17-я неделя

    1 января

    Цинциннати (5-9-1) – Балтимор (8-7) – 21.00

    Теннесси (8-7) – Хьюстон (9-6) – 21.00

    Тампа-Бэй (8-7) – Каролина (6-9) – 21.00

    Питтсбург (10-5) – Кливленд (1-14) – 21.00

    Филадельфия (6-9) – Даллас (13-2) – 21.00

    Джетс (4-11) – Баффало (7-8) – 21.00

    Миннесота (7-8) – Чикаго (3-12) – 21.00 

    Индианаполис (7-8) – Джексонвиль (3-12) – 21.00

    Майами (10-5) – Нью-Ингленд (13-2) – 21.00

     

    2 января

    Сан-Диего (5-10) – Канзас-Сити (11-4) – 00.25

    Лос-Анджелес (4-11) – Аризона (5-9-1) – 00.25

    Денвер (8-7) – Окленд (12-3) – 00.25

    Вашингтон (8-6-1) – Джайентс (10-5) – 00.25

    Сан-Франциско (2-13) – Сиэтл (9-5-1) – 00.25

    Атланта (10-5) – Нью-Орлеан (7-8) – 00.25

    Детройт (9-6) – Грин-Бэй (9-6) – 04.30

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Американская конференция

    Восточный дивизион

    1. Нью-Ингленд 13-2 (+170)
    2. Майами – 10-5 (+4)
    3. Баффало – 7-8 (+41)
    4. Джетс – 4-11 (-154)

    Северный дивизион

    1. Питтсбург – 10-5 (+69)
    2. Балтимор – 8-7 (+39)
    3. Цинциннати – 5-9-1 (-7)
    4. Кливленд – 1-14 (-185)

    Южный дивизион

    1. Хьюстон – 9-6 (-42)
    2. Теннесси – 8-7 (-4)
    3. Индианаполис – 7-8 (+15)
    4. Джексонвиль – 3-12 (-78)

    Западный дивизион

    1. Окленд – 12-3 (+49)
    2. Канзас-Сити – 11-4 (+68)
    3. Денвер – 8-7 (+18)
    4. Сан-Диего – 5-10 (-3)

    Национальная конференция

    Восточный дивизион

    1. Даллас – 13-2 (+129)
    2. Джайентс – 10-5 (+17)
    3. Вашингтон – 8-6-1 (+22)
    4. Филадельфия – 6-9 (+22)

    Северный дивизион

    1. Грин-Бэй – 9-6 (+37)
    2. Детройт – 9-6 (-5)
    3. Миннесота – 7-8 (-8)
    4. Чикаго – 3-12 (-92)

    Южный дивизион

    1. Атланта – 10-5 (+128)
    2. Тампа-Бэй – 8-7 (-16)
    3. Нью-Орлеан – 7-8 (+21)
    4. Каролина – 6-9 (-32)

    Западный дивизион

    1. Сиэтл – 9-5-1 (+60)
    2. Аризона – 6-8-1 (+18)
    3. Лос-Анджелес – 4-11 (-132)
    4. Сан-Франциско – 2-13 (-169)

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