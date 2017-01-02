НФЛ. 17-я неделя. «Детройт» принимает «Грин-Бэй» и другие матчи
В НФЛ начинается последняя игровая неделя. В Американской конференции определились все участники плей-офф. В Национальной конференции на два места в плей-офф претендуют «Вашингтон», «Детройт», «Грин-Бэй» и «Тампа-Бэй».
НФЛ
17-я неделя
1 января
Цинциннати (5-9-1) – Балтимор (8-7) – 21.00
Теннесси (8-7) – Хьюстон (9-6) – 21.00
Тампа-Бэй (8-7) – Каролина (6-9) – 21.00
Питтсбург (10-5) – Кливленд (1-14) – 21.00
Филадельфия (6-9) – Даллас (13-2) – 21.00
Джетс (4-11) – Баффало (7-8) – 21.00
Миннесота (7-8) – Чикаго (3-12) – 21.00
Индианаполис (7-8) – Джексонвиль (3-12) – 21.00
Майами (10-5) – Нью-Ингленд (13-2) – 21.00
2 января
Сан-Диего (5-10) – Канзас-Сити (11-4) – 00.25
Лос-Анджелес (4-11) – Аризона (5-9-1) – 00.25
Денвер (8-7) – Окленд (12-3) – 00.25
Вашингтон (8-6-1) – Джайентс (10-5) – 00.25
Сан-Франциско (2-13) – Сиэтл (9-5-1) – 00.25
Атланта (10-5) – Нью-Орлеан (7-8) – 00.25
Детройт (9-6) – Грин-Бэй (9-6) – 04.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Американская конференция
Восточный дивизион
1. Нью-Ингленд 13-2 (+170)
2. Майами – 10-5 (+4)
3. Баффало – 7-8 (+41)
4. Джетс – 4-11 (-154)
Северный дивизион
1. Питтсбург – 10-5 (+69)
2. Балтимор – 8-7 (+39)
3. Цинциннати – 5-9-1 (-7)
4. Кливленд – 1-14 (-185)
Южный дивизион
1. Хьюстон – 9-6 (-42)
2. Теннесси – 8-7 (-4)
3. Индианаполис – 7-8 (+15)
4. Джексонвиль – 3-12 (-78)
Западный дивизион
1. Окленд – 12-3 (+49)
2. Канзас-Сити – 11-4 (+68)
3. Денвер – 8-7 (+18)
4. Сан-Диего – 5-10 (-3)
Национальная конференция
Восточный дивизион
1. Даллас – 13-2 (+129)
2. Джайентс – 10-5 (+17)
3. Вашингтон – 8-6-1 (+22)
4. Филадельфия – 6-9 (+22)
Северный дивизион
1. Грин-Бэй – 9-6 (+37)
2. Детройт – 9-6 (-5)
3. Миннесота – 7-8 (-8)
4. Чикаго – 3-12 (-92)
Южный дивизион
1. Атланта – 10-5 (+128)
2. Тампа-Бэй – 8-7 (-16)
3. Нью-Орлеан – 7-8 (+21)
4. Каролина – 6-9 (-32)
Западный дивизион
1. Сиэтл – 9-5-1 (+60)
2. Аризона – 6-8-1 (+18)
3. Лос-Анджелес – 4-11 (-132)
4. Сан-Франциско – 2-13 (-169)
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