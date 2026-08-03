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  4. МОК отказался комментировать иск Украины в CAS по поводу восстановления ОКР

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МОК отказался комментировать иск Украины в CAS по поводу восстановления ОКР
МОК отказался комментировать иск Украины в CAS из-за допуска россиян.

В Международном олимпийском комитете (МОК) отказались комментировать попытку Национального олимпийского комитета (НОК) Украины оспорить в CAS восстановление статуса Олимпийского комитета России.

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и отменил рекомендации по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе. 

НОК Украины подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение исполкома МОК, заявив, что оно противоречит положениям Олимпийской хартии.

«МОК не будет комментировать продолжающееся разбирательство в CAS.

Позиция МОК изложена в нашем пресс-релизе от 7 июля 2026 года», – заявили в пресс-службе МОК.

«Допуск – лучшая новость за 100 лет!» Россия ликует, а в Европе против МОК

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
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ОКР
НОК Украины
отстранение и возвращение России

Комментарии

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А что у Украины других проблем нету? Президент просроченный, нелегитимный, людоловы лютуют, денег нет, чести нет, совести нет, земли профуканы, ресурсы проданы... Обязательно надо жаловаться, чтоб родить псевдоперемогу? А смысл? Продлить агонию разваленного недогосударства?
ОтветБеглый*
А что у Украины других проблем нету? Президент просроченный, нелегитимный, людоловы лютуют, денег нет, чести нет, совести нет, земли профуканы, ресурсы проданы... Обязательно надо жаловаться, чтоб родить псевдоперемогу? А смысл? Продлить агонию разваленного недогосударства?
Просто хуторское сознание
ОтветБеглый*
А что у Украины других проблем нету? Президент просроченный, нелегитимный, людоловы лютуют, денег нет, чести нет, совести нет, земли профуканы, ресурсы проданы... Обязательно надо жаловаться, чтоб родить псевдоперемогу? А смысл? Продлить агонию разваленного недогосударства?
Комментарий удален модератором
Никогда не было никакой Украины и вот опять))) Какой вам МОК? Одессу с Николаевом и другими русскими городами отдавайте и разлагайтесь во Львове и Ивано-Франковске. Ой, и Львов придется отдавать. Польский город все-таки.
ОтветТоварищ Бразаускас
Никогда не было никакой Украины и вот опять))) Какой вам МОК? Одессу с Николаевом и другими русскими городами отдавайте и разлагайтесь во Львове и Ивано-Франковске. Ой, и Львов придется отдавать. Польский город все-таки.
каких львов?
Ответmaestro2206
каких львов?
Лемберг
Все нормальные люди, государства и организации устали уже окончательно от украины, её исков, требований и жалоб...
ОтветRuss Ivan
Все нормальные люди, государства и организации устали уже окончательно от украины, её исков, требований и жалоб...
Поляки уже начали. Дальше пойдëт цепная реакция
ОтветRuss Ivan
Все нормальные люди, государства и организации устали уже окончательно от украины, её исков, требований и жалоб...
Комментарий удален модератором
Там Перемогадишо 40 потужных дней пыталась Россию к капитуляции склонить. Просто выкрутив ручку террора на максимум, стараясь убить максимальное количество гражданских. В ответ Украина лишилась более трёхсот АЗС, стала захлебываться в дефиците топлива, получила морскую блокаду с выносом всех идущих в неё судов и движение армии РФ на всех фронтах. Что им ещё остается в бессильной злобе? Только в Спортлото писать и жаловаться всем вокруг
ОтветПьяный Ёж
Там Перемогадишо 40 потужных дней пыталась Россию к капитуляции склонить. Просто выкрутив ручку террора на максимум, стараясь убить максимальное количество гражданских. В ответ Украина лишилась более трёхсот АЗС, стала захлебываться в дефиците топлива, получила морскую блокаду с выносом всех идущих в неё судов и движение армии РФ на всех фронтах. Что им ещё остается в бессильной злобе? Только в Спортлото писать и жаловаться всем вокруг
Ну что вы несëте? Как можно вот так сразу писать в Спортлото? Сначала надо написать "На деревню дедушке". Потом в Лигу Сексуальных реформ. И уж если не поможет - только тогда направить жалобу в Спортлото. Все процедурные моменты надо принимать во внимание.
Вот прямо сейчас смотрю награждение наших синхронисток : испанки, итальянки улыбаются поздравляют наших, гречанки прыгали от радости от победы наших. Никаких косяков, обиженок. Может Украине тоже думать в спорте о спорте?
ОтветElenavasilevna
Вот прямо сейчас смотрю награждение наших синхронисток : испанки, итальянки улыбаются поздравляют наших, гречанки прыгали от радости от победы наших. Никаких косяков, обиженок. Может Украине тоже думать в спорте о спорте?
Нельзя, такова их вековечная сущность. Нужно, чтобы соседская корова сдохла, иначе день не задался.
Пусть этим иском подотрутся и выбросят
А какому пункту Хартии не соответствуют российские спортсмены? Что спортсмены нарушили в этой Хартии?
А можно поподробнее узнать, чем спортсмены России не устраивают подавших жалобу в КАС?
Ущемлённая страна.
Я буду жаловаться королю, я буду жаловаться на короля!))))
Учитывая, как на ОИ в Милане Ковентри носилась с этим скелетонистом со шлемом, уговаривала его что-то, даже всплакнула, результат этого иска может быть совсем неожиданным для нас. Видно что МОК к ним подлизывается
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