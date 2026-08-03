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  4. Михаил Дегтярев: «ОКР наконец становится тем, чем и должен быть, — союзом федераций, развивающих олимпийские виды спорта на территории страны»

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Михаил Дегтярев: «ОКР наконец становится тем, чем и должен быть, — союзом федераций, развивающих олимпийские виды спорта на территории страны»
Дегтярев рассказал о реформе Олимпийского комитета России.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал о реформе ОКР.

«До декабря 2024 года ОКР включал в себя несколько категорий членов. Первая — федерации по олимпийским видам спорта, которые развивают этот вид на территории России. Они и должны входить в ОКР — это прописано и в законе, и в нашем уставе, и в Олимпийской хартии.

Второй тип — те самые олимпийские советы по территориальному признаку. Их целью по уставу была пропаганда олимпийских ценностей. Зачем это нужно? Непонятно. Ведь пропагандой ценностей занимается сам ОКР.

Наконец, третий вид — разные общественные и общественно-государственные организации. Например, профсоюз работников физической культуры и спорта. В ОКР было больше 200 членов, в него входило все, в том числе в принципе мало связанное с олимпийским движением.

Мы запустили внутреннюю реформу членства в ОКР. Объединили все летние федерации по образцу международной системы. Например, водные виды, гимнастику, софтбол — с бейсболом, скейтбординг — с роллер-спортом. Число федераций сократилось.

Убрали из ОКР все 89 олимпийских советов. Они либо юридически ликвидированы, либо переименованы в советы поддержки спорта. Исключили все непонятные общественные организации всероссийского и межрегионального характера. Анализ показал, что их вклад в развитие олимпийского движения был в основном нулевым.

Сейчас добиваем тему с исключением десяти олимпийских академий, которые тоже в основной своей массе, откровенно говоря, непонятно чем занимались и базировались на площадках наших государственных университетов. Мы доводим эту реформу до конца: будет одна Российская олимпийская академия, которая будет базироваться в Москве и выступать единственным членом от академий в Олимпийском комитете России. Таким образом, мы снизим численность членов с более 200 до 60–70.

Олимпийский комитет наконец становится тем, чем и должен быть, — союзом федераций, развивающих олимпийские виды спорта на территории страны. И мы, кстати, впервые выполнили требования Олимпийской хартии: членами ОКР стали олимпийские спортсмены, чемпионы. Раньше такой категории членов в ОКР не было», — сказал Дегтярев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Эксперт»
ОКР
logoМихаил Дегтярев

Комментарии

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Этот наш путь: сначала все наследие своими руками развалить и пепел развеять, а потом мужественно, упорно и долго, по крупицам, восстанавливать!
Ух, как всё запутано тут!!!!!! Но это я говорю личное своё пока. Разбираюсь - что на что поменяли???
Всем болельщикам нашего спорта добра желаю. И естественно спортсменам нашим. И чтобы эти изменения помогли им добраться до международных соревнований, и больших побед скорее !!! Буду рада всегда полезному новому!!!
Но для меня иногда - сложно всё в этом мире бушующем.
Ответstara sova
Ух, как всё запутано тут!!!!!! Но это я говорю личное своё пока. Разбираюсь - что на что поменяли??? Всем болельщикам нашего спорта добра желаю. И естественно спортсменам нашим. И чтобы эти изменения помогли им добраться до международных соревнований, и больших побед скорее !!! Буду рада всегда полезному новому!!! Но для меня иногда - сложно всё в этом мире бушующем.
Он же сказал - убрали профсоюз...
ОтветAlon Raven
Он же сказал - убрали профсоюз...
А он там был??? Да?
Дегтярёв во многом похож на Тину Канделаки. И путём продвижения, и вот этими претензиями "мы всё создаём с нуля"...
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