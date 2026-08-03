Дегтярев рассказал о реформе Олимпийского комитета России.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал о реформе ОКР.

«До декабря 2024 года ОКР включал в себя несколько категорий членов. Первая — федерации по олимпийским видам спорта, которые развивают этот вид на территории России. Они и должны входить в ОКР — это прописано и в законе, и в нашем уставе, и в Олимпийской хартии.

Второй тип — те самые олимпийские советы по территориальному признаку. Их целью по уставу была пропаганда олимпийских ценностей. Зачем это нужно? Непонятно. Ведь пропагандой ценностей занимается сам ОКР.

Наконец, третий вид — разные общественные и общественно-государственные организации. Например, профсоюз работников физической культуры и спорта. В ОКР было больше 200 членов, в него входило все, в том числе в принципе мало связанное с олимпийским движением.

Мы запустили внутреннюю реформу членства в ОКР. Объединили все летние федерации по образцу международной системы. Например, водные виды, гимнастику, софтбол — с бейсболом, скейтбординг — с роллер-спортом. Число федераций сократилось.

Убрали из ОКР все 89 олимпийских советов. Они либо юридически ликвидированы, либо переименованы в советы поддержки спорта. Исключили все непонятные общественные организации всероссийского и межрегионального характера. Анализ показал, что их вклад в развитие олимпийского движения был в основном нулевым.

Сейчас добиваем тему с исключением десяти олимпийских академий, которые тоже в основной своей массе, откровенно говоря, непонятно чем занимались и базировались на площадках наших государственных университетов. Мы доводим эту реформу до конца: будет одна Российская олимпийская академия, которая будет базироваться в Москве и выступать единственным членом от академий в Олимпийском комитете России. Таким образом, мы снизим численность членов с более 200 до 60–70.

Олимпийский комитет наконец становится тем, чем и должен быть, — союзом федераций, развивающих олимпийские виды спорта на территории страны. И мы, кстати, впервые выполнили требования Олимпийской хартии: членами ОКР стали олимпийские спортсмены, чемпионы. Раньше такой категории членов в ОКР не было», — сказал Дегтярев.