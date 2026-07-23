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Евросоюз ввел санкции против Дегтярева, Дворковича, Белозерова, Жарова, Позднякова и Мамиашвили
ЕС ввел санкции против Дегтярева, Дворковича и Белозерова.

ЕС раскрыл имена физических лиц, вошедших в новый пакет санкций против России. 

В санкционный список внесены: 

21-й пакет антироссийских санкций был принят 23 июля.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoМихаил Дегтярев
Олег Белозеров
Европейский союз
logoАркадий Дворкович
logoПолитика
logoМихаил Мамиашвили
logoСтанислав Поздняков

Комментарии

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Не съездить теперь в настоящую сауну... Что творят нелюди!
ОтветАлексaндр Молодкин
Не съездить теперь в настоящую сауну... Что творят нелюди!
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ОтветСергей 427
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не думаю) виду конечно перед сми не подадут, но думаю у себя дома пару стен кулаками отбили и пару матерных выкрикнули) Здесь же всё очень просто: санкции это 1) запрет на въезд - а наши успешные люди ооочень любят катануть до гейропки и 2) блокировка активов - ну тут надо совсем додиком быть чтобы там чтото держать в 2026 будучи официальным лицом)

Так что не думаю) уверен, что вышеперечисленные точно так не считают)))
Даже в ЕС признали, что Дегтярёв начал работать
ОтветGroznyi2024
Даже в ЕС признали, что Дегтярёв начал работать
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ОтветNeodim
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Конечно, также как и в небо в скором времени поднимутся сотни самолетов МС вместо airbus и boing, уже можно отсчитывать месяцы
Может найдём компромисс.... Все чиновники и их семьи - под санкции и запрет на въезд в США и Европу, равно и блокировку всех счетов. А спортсменам допуск ко всем соревнованиям.
ОтветПокерный Футбол
Может найдём компромисс.... Все чиновники и их семьи - под санкции и запрет на въезд в США и Европу, равно и блокировку всех счетов. А спортсменам допуск ко всем соревнованиям.
Комментарий скрыт
ОтветПокерный Футбол
Может найдём компромисс.... Все чиновники и их семьи - под санкции и запрет на въезд в США и Европу, равно и блокировку всех счетов. А спортсменам допуск ко всем соревнованиям.
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Наступательная дипломатическая операция в действии 🤭
ОтветYasenka
Наступательная дипломатическая операция в действии 🤭
Дух Анкориджа.
Никак не пойму, они таки боятся российской агрессии или хотят вызвать российскую агрессию?
ОтветБалтон
Никак не пойму, они таки боятся российской агрессии или хотят вызвать российскую агрессию?
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ОтветБалтон
Никак не пойму, они таки боятся российской агрессии или хотят вызвать российскую агрессию?
У вас действительно есть агрессия из-за того, что Дегтярев под санкциями?
Куда они теперь бабло выводят?
Как Захарченко в квартире складируют?
ОтветНикому_никабельный
Куда они теперь бабло выводят? Как Захарченко в квартире складируют?
Никто никуда не выводит, судя по курсу доллара.
ОтветНикому_никабельный
Куда они теперь бабло выводят? Как Захарченко в квартире складируют?
Это хороший вопрос... Вот не удивлюсь, если действительно так. Не красть они не могут, да и свои не поймут.
Когда добавят престаревших советских хоккеистов которые свалили в США 100 лет назад, и сидят трындят? От них уже воняет.
Я не за, не против. Ну ввели и ввели. Просто интересно, а как то объясняется за что ввели, и почему именно против этих людей? Я так понимаю должно быть примерно так: они ( список фамилий) сделали то то и то то , поэтому мы ввели против них санкции. Или это от бессилия: российский спорт начал вырываться на международную арену, поделать с этим ЕС ничего не может, хоть и пытается мелкими пакостями испоганить процесс возвращения?
ОтветElenavasilevna
Я не за, не против. Ну ввели и ввели. Просто интересно, а как то объясняется за что ввели, и почему именно против этих людей? Я так понимаю должно быть примерно так: они ( список фамилий) сделали то то и то то , поэтому мы ввели против них санкции. Или это от бессилия: российский спорт начал вырываться на международную арену, поделать с этим ЕС ничего не может, хоть и пытается мелкими пакостями испоганить процесс возвращения?
Ну Европа еще не весь мир. Есть Африка, Азия, Аммерика, Австралия. Можно покататься.
И еще чем прославились все эти спортсмены?
ОтветElenavasilevna
Я не за, не против. Ну ввели и ввели. Просто интересно, а как то объясняется за что ввели, и почему именно против этих людей? Я так понимаю должно быть примерно так: они ( список фамилий) сделали то то и то то , поэтому мы ввели против них санкции. Или это от бессилия: российский спорт начал вырываться на международную арену, поделать с этим ЕС ничего не может, хоть и пытается мелкими пакостями испоганить процесс возвращения?
никто уже ничего не объясняет...
«Наступательная дипломатическая операция» видимо идет строго по плану
Миша Дягтерёв … отвоевался голубок
Ответleon01
Миша Дягтерёв … отвоевался голубок
это подлый акт западного бессилия и коварства перед эффективнейшим манагером спорта считаю...
Ответcatcher69
это подлый акт западного бессилия и коварства перед эффективнейшим манагером спорта считаю...
Ай, да Дегтярев, ай, да русский сын!
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