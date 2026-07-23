Евросоюз ввел санкции против Дегтярева, Дворковича, Белозерова, Жарова, Позднякова и Мамиашвили
ЕС ввел санкции против Дегтярева, Дворковича и Белозерова.
ЕС раскрыл имена физических лиц, вошедших в новый пакет санкций против России.
В санкционный список внесены:
министр спорта России, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев;
президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович;
генеральный директор РЖД Олег Белозеров, являющийся президентом Федерации гимнастики России (ФГР);
гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров;
бывший глава ОКР (2018-2024), олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков;
глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
21-й пакет антироссийских санкций был принят 23 июля.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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Так что не думаю) уверен, что вышеперечисленные точно так не считают)))
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