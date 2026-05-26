Главные интриги чемпионата мира по хоккею: кто выиграет группы?

Самые интересные матчи чемпионата мира по хоккею в Швейцарии состоятся в заключительном туре группового этапа. И вот какие расклады предлагает самый популярный букмекер Казахстана.

Чехия – Канада. Чемпионат мира по хоккею, группа В. 23:20 (время Астаны)

Матч, повторение которого будет интересно посмотреть и в плей-офф, так как обе команды гарантировали себе участие в этой стадии. Номинальные хозяева, одна из сильнейших европейских сборных, попытаются остановить канадцев, которые идут без поражений. Но эксперты Olimpbet считают, что сборной Чехии будет тяжело, так как «кленовые листья» являются однозначными фаворитами.

Чехия и Канада нацелены на медали

Болельщики сборной Чехии не особо верят, что спустя два года команда снова сможет забрать титул чемпиона мира. На родине главного тренера Радима Рулика раскритиковали за выбор состава – в том числе за нахождение в нем опытного нападающего Романа Червенки. Однако 40-летний капитан, хоть и успел забросить на групповом этапе две шайбы, наверняка был больше нужен как лидер, способный вести за собой коллектив.

У Чехии не самая сильная вратарская линия, но вся линия защиты старается играть дисциплинированно, пропуская одну-две шайбы за игру. Лишь сборной Норвегии в предыдущем матче группового этапа удалось забить подопечным Рулика четыре гола и единственной в группе обыграть этого соперника в основное время.

В группе В Чехия идет третьей, уступая Норвегии лишь по разнице забитых-пропущенных шайб. Догнать лидирующую Канаду, которая опережает на четыре очка, уже не удастся. Но есть реальный шанс подняться на вторую строчку.

«Кленовые листья» год назад завоевали бронзу чемпионата мира. Золото они забирали в 2023-м и сейчас являются одними из главных фаворитов швейцарского турнира. Главное оружие сборной Канады – нападение, которое в среднем забрасывает на этом ЧМ по пять шайб. Команда Миши Донскова не проиграла ни одного матча и стала самой результативной в группе В. В последнем матче была разгромлена Словакия со счетом 5:1, причем четыре из пяти шайб были заброшены всего за семь минут.

Противостояние характеров

По мнению аналитиков Olimpbet , дисциплинированной сборной Чехии, старающейся максимально избегать ошибок на льду, не удастся сдержать канадский натиск. Наиболее вероятно, что «кленовые листья» завершат групповой этап без единого поражения, победив в последнем матче со счетом 4:1.

Швейцария – Финляндия. Чемпионат мира по хоккею, группа А. 23:20

В группе А разборки за первое место остались на последний матч. Именно от результата этой игры зависит, кто выйдет в плей-офф с первого места. И эксперты Olimpbet оценивают шансы соперников примерно одинаково.

Лидер группы не определен

В группе А сложилась интересная ситуация. Швейцария обходит Финляндию лишь по разнице забитых-пропущенных шайб. Обе команды в предыдущих шести матчах набрали максимальное количество очков – по 18. При этом идущие дальше по турнирной таблице команды сыграли гораздо хуже. Так, Германия, которая занимает третье место, отстает перед последним туром на восемь баллов.

Два года подряд Швейцария проигрывала в финале чемпионата мира. На этом чемпионате мира команда наверняка тоже дойдет до медалей. Команда Яна Кадье стала самой забивающей на групповом этапе, забросив 35 шайб. В последнем матче она разгромила Венгрию со счетом 9:0. А в гонке бомбардиров лидирует форвард Свен Андригетто, набравший 13 (4+9) очков.

Сборная Швейцарии очень быстро переходит от обороны в атаку, чем и обезоруживает соперников. Защитники команды тоже активно подключаются к нападению. Ну и, несомненно, большую роль играет поддержка трибун, все-таки команда играет дома.

Казалось бы, кто остановит такую мощную команду? Но как раз Финляндия в этом году нанесла Швейцарии пока что самое обидное поражение, выбив ее в четвертьфинале Олимпиады в Милане (3:2 ОТ). Причем подопечные Антти Пеннанена в той игре в третьем периоде уступали в две шайбы и смогли сделать камбэк.

На групповом этапе сборная Финляндии тоже не потеряла ни одного очка, стабильно забивая в два раза больше соперников. В последнем матче была уверенно обыграна Австрия со счетом 5:2.

Будет ли реванш за Олимпиаду?

Очевидно, что в этом матче победит команда, которая сможет переиграть соперника тактически. А аналитики Olimpbet ожидают, что два забивных соперника не станут отсиживаться в обороне и в этом матче будет заброшено больше пяти шайб.