Опубликовано видео восхождения Рустама Набиева на Эверест на одних руках

Появилось видео, как россиянин Рустам Набиев взошел на вершину Эвереста.

Рустам Набиев показал, как покорил Эверест только с помощью рук.

«20 мая, в 8:16 утра по непальскому времени, впервые в истории альпинизма, впервые в истории человечества я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках!

Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь – боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!» – написал Набиев в соцсети.

В 2015 году Набиев потерял обе ноги при обрушении казармы в Омске. Рустаму 34 года, ранее он на протяжении нескольких лет выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс».