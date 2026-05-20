Жетысу принял байге: кто выиграл второй этап чемпионата Казахстана

После старта сезона в Кызылорде борьба за места в гранд-финале продолжилась в Талдыкоргане. На втором этапе участники разыграли награды в трех дисциплинах: кунан байге, топ байге и аламан байге.

 Второй отборочный этап Чемпионата Казахстана по байге – OLIMPBET 2026 прошел 16 мая на ипподроме Талдыкоргана. Призовой фонд этапа составил 24,8 миллиона тенге.

О том, как распределяются выигрыши и как это влияет на развитие байге, рассказал Абзал Калиев, директор по развитию компании Olimpbet – многолетнего спонсора чемпионата:

«60% получает владелец лошади, 30% – команда, 10% – шабандоз. Очень важно, что эти деньги уходят в простые семьи, и совсем юные наездники могут помогать родным. Уже пятый год Olimpbet сотрудничает с Федераций байге, и мы видим, как наш национальный спорт становится социальным лифтом. Когда появляются серьезные призовые, растет и уровень подготовки: владельцы вкладываются в лошадей, тренеры работают системнее, конкуренция становится сильнее. Так байге превращается из традиционной дисциплины в настоящую спортивную индустрию».

На этапе прошли четыре заезда по трем дисциплинам. Кунан байге – скачки для молодых лошадей, топ байге – средняя дистанция, аламан байге – самая длинная гонка дня.

Кунан байге, 7 км

В заезде кунан байге для лошадей, рожденных в Казахстане, выступили 18 трехлеток из разных регионов страны. Победителем стал скакун Айбарс. Шабандоз – Ерсултан Жаркын, владелец – Тастан Жанысбаев, тренер – Санат Рскулов из Алматинской области.

Второе место занял Сагадат. Шабандоз – Ерсултан Тлеукабыл, владелец – Тастан Жанысбаев, тренер – Санат Рскулов из Алматинской области.

Третьей стала Акорда. Шабандоз – Асланбек Абдыкал, владелец – КСК Nomad Arena, тренер – Ержан Актасов из Алматы.

Топ байге, 12 км

Самым массовым на этапе стал заезд топ байге. На старт вышел 31 скакун. Первое место занял Абырой. Шабандоз – Айткабыл Нурали, владелец – Габит Садыркулов, тренер – Айдос Разаков из Жамбылской области.

Вторым финишировал Джокер. Шабандоз – Бейбарыс Торехан, владелец – Жаныбек Нурмаксутов, тренер – Болысбек Ескендир из Алматинской области.

Третье место занял Ламбил. Шабандоз – Мансур Алижан, владельцы – Абылай Кастенхан и Давудбек Ибраймов, тренер – Нур-Адилет Нокатай из Алматы.

Аламан байге, 18 км

В аламан байге победу одержал Бозбиик. Шабандоз – Айсултан Саматулы, владелец – Сапаргали Сатпаев, тренер – Жамбыл Бобекбай из Алматинской области.

Вторым стал Буйрык. Шабандоз – Кеншилик Мансур, владелец и тренер – Мурат Абдрахманов из области Жетысу.

Третье место – Айжулдыз. Шабандоз – Темирлан Айдарханов, владелец и тренер – Бакытжан Тулебеков из Алматинской области.

Борьба за места в гранд-финале продолжится 13 июня в Экибастузе, где пройдет третий этап Чемпионата Казахстана по байге – OLIMPBET 2026.

