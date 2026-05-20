Первый MVP Forum по спортивному маркетингу и коммуникациям пройдет 10 июня в Москве

10 июня 2026 года в Москве пройдет первый MVP Forum — деловое событие по спортивному маркетингу и коммуникациям.

Площадкой форума станет конгресс‑холл «Дворец культуры» на Дубровке, а билет участника также даст право прохода и на церемонию вручения премии MVP Awards.

В рамках делового события пройдут одновременно три мероприятия:

MVP Forum — основной поток программы, посвященный традиционному спорту, рекламе, маркетингу, коммерции, спонсорству, медиаправам и др.

MVP Esports by Esforce — первый киберспортивный B2B‑форум, созданный совместно с холдингом Esforce — ведущим провайдером в этой сфере.

MVP × МАРККОМ ФНЛ — четвертая конференция и премия ФНЛ, ежегодная экспертная площадка, объединяющая представителей клубов лиги.

Вечером состоится десятая церемония вручения премии MVP Awards.

«Наша миссия — отмечать лучшие кейсы и людей в спортивном маркетинге. А новый форум — это про объединение: собрать спортивное комьюнити, познакомить, дать возможность пообщаться и найти новые связи. Да, у нас всего один день, но мы собрали в нем максимум пользы и разных тем. Формат — минимум презентаций, максимум живых разговоров», — заявил Николай Сорокин, продюсер MVP Awards.

«На рынке спортивного маркетинга и киберспорта уже достаточно событий, но наше отличается тем, что для вас мы буквально по крупицам собираем все наиболее актуальное — наши дискуссии со спикерами порадуют даже самых искушенных из вас», — отметил Петр Кипа, продюсер MVP Forum.

