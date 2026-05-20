0

Первый MVP Forum по спортивному маркетингу и коммуникациям пройдет 10 июня в Москве

10 июня 2026 года в Москве пройдет первый MVP Forum — деловое событие по спортивному маркетингу и коммуникациям.

Площадкой форума станет конгресс‑холл «Дворец культуры» на Дубровке, а билет участника также даст право прохода и на церемонию вручения премии MVP Awards.

В рамках делового события пройдут одновременно три мероприятия:

MVP Forum — основной поток программы, посвященный традиционному спорту, рекламе, маркетингу, коммерции, спонсорству, медиаправам и др.

MVP Esports by Esforce — первый киберспортивный B2B‑форум, созданный совместно с холдингом Esforce — ведущим провайдером в этой сфере.

MVP × МАРККОМ ФНЛ — четвертая конференция и премия ФНЛ, ежегодная экспертная площадка, объединяющая представителей клубов лиги.

Вечером состоится десятая церемония вручения премии MVP Awards.

«Наша миссия — отмечать лучшие кейсы и людей в спортивном маркетинге. А новый форум — это про объединение: собрать спортивное комьюнити, познакомить, дать возможность пообщаться и найти новые связи. Да, у нас всего один день, но мы собрали в нем максимум пользы и разных тем. Формат — минимум презентаций, максимум живых разговоров», — заявил Николай Сорокин, продюсер MVP Awards.

«На рынке спортивного маркетинга и киберспорта уже достаточно событий, но наше отличается тем, что для вас мы буквально по крупицам собираем все наиболее актуальное — наши дискуссии со спикерами порадуют даже самых искушенных из вас», — отметил Петр Кипа, продюсер MVP Forum.

Подробная информация — на сайте форума.

Опубликовано: Sports
натив

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пробежал 18 марафонов, но считает себя «офисным планктоном»
сегодня, 10:00Спецпроект
Опубликовано видео восхождения Рустама Набиева на Эверест на одних руках
вчера, 21:02Видео
Сломала обе ноги на сборе – и вернулась только сильнее. История сноубордистки с нарушениями слуха
20 мая, 03:50Спецпроект
Пробежал 36 марафонов с ДЦП. Собрали вдохновляющие истории про бег
18 мая, 22:00Спецпроект
Дмитрий Губерниев: «Приватизация 90-х была грабежом России, из моих знакомых прибыль извлекли разве что Прохоров или Потанин. У деприватизации сейчас масштабы едва ли не такие же»
15 мая, 10:05
Экс-ведущая «Матч ТВ» Ромашкина: «Равенства у нас нет. И бедных женщин за все готовы разнести. Короче, жить тяжело»
12 мая, 09:32
Как спортсмены называют питание на трассе? Тест для тех, кто хоть раз обещал себе начать бегать
12 мая, 03:50Тесты и игры
Михаил Дегтярев: «9 Мая – святой день для России. Даже в самые суровые годы спорт оставался символом мужества нашего народа»
9 мая, 06:56
Открыли в нашей статье секретный способ полюбить бег: комьюнити, кофе и рассветы
8 мая, 15:00Спецпроект
Бегуны говорят на своем языке. Вы его хорошо знаете?
6 мая, 10:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Жетысу принял байге: кто выиграл второй этап чемпионата Казахстана
20 мая, 08:40
Борьба за титул, еврокубки и выживание. Аналитика на матчи АПЛ «Челси» – «Тоттенхэм» и «Борнмут» – «Манчестер Сити»
19 мая, 06:12
«Ночной Заплыв» пройдет 23-24 мая в бассейне «Чайка» в Москве
18 мая, 10:55
Форум «Masters of Sport: новые правила игры» пройдет в Москве 26 мая. Регистрируйтесь со скидкой 64% по промокоду SPORTS
14 мая, 11:30Реклама
Чем завершится эпический франко-немецкий спор? Аналитика на ответный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и ПСЖ
6 мая, 07:16
Битва двух «А» за финал Лиги чемпионов. Аналитика на ответный полуфинальный матч турнира между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико»
5 мая, 07:12
Чем «горожане» ответят «канонирам»? Аналитика на матч АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Сити»
4 мая, 07:22
Данияр из Туркестана стал обладателем одного из главных призов в акции «Полный газ»
30 апреля, 06:20
Андердог против фаворита. Аналитика на первый полуфинал Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Арсеналом»
29 апреля, 06:58
Действующий обладатель трофея против главного фаворита сезона
28 апреля, 06:56
Рекомендуем