Борьба за титул, еврокубки и выживание. Аналитика на матчи АПЛ «Челси» – «Тоттенхэм» и «Борнмут» – «Манчестер Сити»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур.

«Челси» – «Тоттенхэм». 20 мая, 00:15 (время Астаны).

В рамках предпоследнего тура АПЛ состоится лондонское дерби, результат которого необычайно важен для каждого из его участника.

В сражении двух столичных коллективов эксперты Olimpbet отдают серьезное предпочтение хозяевам, полагая, что скорее «Челси» победит с преимуществом в два мяча, чем «Тоттенхэм» добьется хотя бы ничейного исхода.

Турнирное положение

Между тем, для обеих команд любое потерянное очко может стоить очень дорого. У «аристократов» после поражения в финале Кубка Англии от «Манчестер Сити» остались совсем призрачные шансы попасть в еврокубки следующего сезона. Но если «синие» не выиграют у «Хотспур», то и они растают окончательно.

Впрочем, «шпоры» решают куда менее приятную, но от этого не менее важную задачу – по сохранению прописки в Премьер-лиге. За право остаться в АПЛ «Тоттенхэм» ведет заочную борьбу с «Вест Хэмом», который свой матч 37-го тура уже проиграл, уступив «Ньюкаслу» 1:3. Таким образом, для «Хотспур» будет достаточно и ничьей в дерби с «синими», чтобы чувствовать себя относительно спокойно. Но желательно, конечно, победить.

Статистика

«Челси» – абсолютно худшая команда весны во всей лиге. Начиная с марта, «пенсионеры» набрали всего четыре очка в чемпионате за девять туров. Даже безнадежный аутсайдер АПЛ «Вулверхэмтон» на этом отрезке взял на одно больше. В активе «Хотспур» за те же девять матчей – восемь баллов, причем все они набраны за четыре последние игры.

При этом «аристократы» умудряются сохранять положительную разницу мячей (55:49). «Тоттенхэм» забил меньше соседей (46), а пропустил больше (55).

Кроме того, «синие» имеют перевес по ударам (13,67 на 11,28 ударов в среднем за матч), попаданиям в створ (4,36 на 4) и подаваемым угловым (6,14 на 5,5). А также футболисты «пенсионеры» заметно лучше контролируют мяч (58,17 % на 50,28 % игрового времени).

История противостояния

«Челси» успешнее в статистике личных взаимоотношений: 82 победы при 55 поражениях и 44-х мирных исходах в 181-м проведенном матче.

А в последнее время «синие» только нарастили свое преимущество, выиграв у земляков все пять предыдущих очных встреч.

Битва первого круга текущего первенства, состоявшаяся первого ноября прошлого года, также завершилась в пользу «аристократов» со счетом 1:0.

Вывод

На этот раз аналитики Olimpbet ожидают более результативного футбола в исполнении «Челси» и «Тоттенхэма», предвидя «верховой» матч на «Стэмфорд Бридж».

А хозяева, по их мнению, выглядят явными фаворитами не только в плане результата, но и по угловым. Их тоже прогнозируется в достатке – не менее десяти.

«Борнмут» – «Манчестер Сити». 19 мая, 23:30.

От исхода матча между «Борнмутом» и «Манчестер Сити» во многом зависит судьба «золота» АПЛ и итогового представительства Англии в Лиге чемпионов.

Эксперты Olimpbet видят в МС однозначных фаворитов этой встречи. Они считают, что шансы «горожан» на победу почти в два с половиной выше, несмотря на то, что им предстоит провести выездную встречу.

Турнирное положение

«Сити» практически весь сезон играет в догонялки с «Арсеналом». А когда уже «небесно-голубые», казалось бы, перехватили инициативу в чемпионской гонке, случилась неожиданная ничья с «Эвертоном», которая заметно ухудшила титульные перспективы манкунианцев.

Что касается «Борнмута», то для него текущий сезон уже можно смело считать самым успешным в клубной истории. При этом он имеет вполне осязаемые шансы стать по-настоящему историческим. Победа над МС гарантирует «вишням» дебют в еврокубках. Более того, в случае выигрыша у команды Пепа Гвардиолы коллектив Андони Ираолы за тур до окончания первенства до одного очка сократит отставание от «Ливерпуля», находящегося в зоне ЛЧ.

Статистика

«Ман Сити» имеет преимущество перед «Борнмутом» по всем ключевым показателям. «Горожане» больше забили (75 на 56) и меньше пропустили (32 на 52). «Небесно-голубые» чаще бьют по воротам (15,83 на 13,47 ударов в среднем за матч), попадают в створ (5,36 на 4,78) и подают угловые (6,36 на 5,64). Понятное дело, и мячом они владеют намного больше (61,08 % на 50 % игрового времени в пользу манкунианцев).

А вот в чем «вишни» впереди манкунианцев, так это в плане грубости – как по желтым карточкам (2,31 на 1,75), так и по красным. По ходу сезона два футболиста «Борнмута» удалялись с поля, у «Сити» таковых нет вообще.

История противостояния

Статистика личных взаимоотношений поистине катастрофическая для «Борнмута»: 21 поражение при одной победе и таком же количестве ничьих в 23-х проведенных матчах против «Манчестер Сити». Выигрышем «горожан» со счетом 3:1 завершилась и встреча первого круга текущего чемпионата.

Но вот что интересно: предыдущий визит «горожан» на арену «Виталити» в рамках АПЛ, состоявшийся в ноябре 2024 года, завершился той самой единственной победой «вишен» – 2:1.

Вывод

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что матч в Борнмуте будет носить «верховой» характер.

По их мнению, «Манчестер Сити» забьет не менее двух мячей, а открыть счет гости должны еще до перерыва. Наиболее же вероятным автором гола называется норвежский бомбардир «горожан» Эрлинг Холанн.