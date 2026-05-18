«Ночной Заплыв» пройдет 23-24 мая в бассейне «Чайка» в Москве

В ночь с 23 на 24 мая в московском бассейне «Чайка» пройдет шестой «Ночной Заплыв» – плавательный фестиваль, объединяющий спортивные старты и развлекательную программу для участников и зрителей.

В программе предусмотрены временные слоты от 15 до 180 минут. Пловцов распределяют по дорожкам с учетом среднего темпа. Отдельным форматом фестиваля станет «Шторм» – командное соревнование на водной полосе препятствий.

Также будут активности для гостей, которые не участвуют в заплывах. На площадке будут работать зоны отдыха, джакузи, 25-метровый бассейн, музыкальная программа, мастер-классы, фотозоны и квесты для зрителей.

