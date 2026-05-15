Дмитрий Губерниев: «Приватизация 90-х была грабежом России, из моих знакомых прибыль извлекли разве что Прохоров или Потанин. У деприватизации сейчас масштабы едва ли не такие же»

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал приватизацию 90-х грабежом России. 

«Безусловно, приватизация девяностых годов была грабежом России. Можно сказать, что нашу страну испокон веков грабят подобным образом. Приватизация была одним из таких примеров. Свой приватизационный ваучер я вложил в какую-то контору. Сначала даже прибыль от этого получил, но все быстро сошло на нет. Она взяла и благополучна испарилась.

Из моих знакомых прибыль из приватизации извлекли разве что Михаил Прохоров или Владимир Потанин. Когда-то я спрашивал на эту тему самого Прохорова, когда он руководил биатлоном, и он сказал, что это было несправедливо, но по закону. Не понимаю, что за законы такие были в девяностые.

Итоги приватизации стоит пересмотреть? Считаю, частная собственность в любом случае неприкосновенна. Нет смысла в сотый раз пересматривать итоги каких-то экономических процессов. Мы уже в 1917 году так пересматривали, потом после НЭПа, а сейчас опять что-то анализировать? Понимаю, если это стратегически важное для страны предприятие или есть пример недобросовестного собственника, но в целом история с пересмотром опасна для России.

Сейчас интересно другое – наблюдать за деприватизацией, которая происходит в последние годы. Кажется, ее масштабы едва ли не такие же, как у приватизации из девяностых годов», – сказал Губерниев

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Нет никакой деприватизации. Идёт перераспределение в пользу нужных людей. По новостям для совков-пенсионеров громко сообщают, что такое-то отметено в пользу государства, а потом через месяц в ЕГРЮЛ тихо вписывают нового владельца. Об этом по телевизору уже не говорят...
Согласен, просто меняют одно подставное лицо владельца на другое. Или перегоняют из офшора ни Кипре в офшор на острове Русский или в офшоре Калининграде. А бизнес как был офшорным так и остаеться. А по телеку красивые сказки мол компания зарегистрировалась в России - а по факту только меняют один офшор на другой
Оставьте пенсионерам хоть какие-то радости !
Хорошо бы ещё и публичные казни по ТВ - многие хочут !
Губерниев: "Приватизация 90-х годов была грабежом России".
Но Прохоров и Потанин - не воры/не грабители, а "знакомые извлекшие прибыль".
Тут, главное ничего не перепутать!
А еще можно вспомнить фокусы с левыми авизо, с помощью которых вот такие же знакомые просто извлекали прибыль в тепле и уюте 90х, выводя суммы размером с годовой бюджет некоторых регионов.
а разве грабители не извлекают прибыль? как раз быстрее всех, не вижу противоречия
Знаменитая деприватизация на примере аэропорта Домодедово: отнимаем в пользу государства актив у предыдущего владельца. Затем проводим самый честный аукцион, на котором аэропорт достаётся владельцам Шереметьево. Среди них по чистой случайности оказывается бизнесмен с фамилией Ротенберг. Профит!
Новость находится в разделе "Другие виды спорта". Я щас не понял, спорц отнёс "Грабёж России" к видам спорта?
У нас очень сильная сборная, кстати, по этому виду спорта.
Да, одна из дисциплин специальной олимпиады. В этом виде спорта обычно два направления: "распил бабла на господрядах на скорость" и "фигурное укрытие левых денежных средств и имущества в особо крупных размерах от граждан". Есть еще "Получение взяток с особым циннизмом", но сейчас оно уже приелось и особого интереса у публики не вызывает.
Кстати говоря, подобные приколы с приватизацией/деприватизацие - одна из главных причин почему у нас экономика в перде. Еще очень долго ни один человек в здравом уме не будет в нее инвестировать, потому что как только появляется новая метла, то сразу начинается распил рынка и сфер влияния, что все твои инвестиции и труды за последнюю четверть века летят в пропасть.
В России истрически "собственность" понятие абстрактное))
Метла то как раз старая, больше четверти века. Но с тем, что, как только какой-нибудь бизнес прибыльный выстреливает, а тут как тут правильные люди приходят за ним, не поспоришь
Если приватизация девяностых годов была грабежом России,то знакомые Губерниева,извлекшие прибыль,грабители...
Нет, они просто извлекатели прибыли))))
Эти два - точно.
наблюдать за деприватизацией сейчас интересно, только если у тебя есть тёплое местечко где-то подальше от России. Если смотреть изнутри, то это страшно
Что страшного? Или вы магнат?
Перефразирую цитату Нимёллера:
Не хочу молчать, когда хватают магнатов, хоть я и не магнат
Народ ограбили, но частная собственность неприкосновенна. Всё, что следует знать о прихвостнях современных буржуев во власти.
еще как прикосновенна
не надо только в коммуняцкую крайность впадать. буржуи это коммуняцкий термин, означающий капиталистов и цель для уничтожения быдляцким массам.
Что мешало престарелым вождям СССР приватизировать хотя бы торговлю и услуги. Можно было провести реформы и пустить частный бизнес постепенно. В итоге все разваливалось, делали все впопыхах и криминально. Естественно не в пользу государства.
То, что собралось три Иуды и развалили самолично СССР, а Горбачев тихо слился. А так Горби вполне мог, да.
Горби уже расхлебывал стадию распада, годы экономического коллапса, техногенных катастроф, межнациональных конфликтов. Реформы нужно было начинать в 70х, деды этого испугались. В итоге все закончилось, так как закончилось.
А сейчас, что? Вывод денег как был, так и есть сейчас. Долларовых миллиардеров совсем как недалече было немногим за сотню; сейчас по данным Forbes 155. Это не укор, это капиталистическая реальность - богатые становятся еще богаче, разрыв между богатыми и бедными увеличивается.
