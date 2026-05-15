Дмитрий Губерниев: «Приватизация 90-х была грабежом России, из моих знакомых прибыль извлекли разве что Прохоров или Потанин. У деприватизации сейчас масштабы едва ли не такие же»

Губерниев: приватизация 90-х была грабежом России.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал приватизацию 90-х грабежом России.

«Безусловно, приватизация девяностых годов была грабежом России. Можно сказать, что нашу страну испокон веков грабят подобным образом. Приватизация была одним из таких примеров. Свой приватизационный ваучер я вложил в какую-то контору. Сначала даже прибыль от этого получил, но все быстро сошло на нет. Она взяла и благополучна испарилась.

Из моих знакомых прибыль из приватизации извлекли разве что Михаил Прохоров или Владимир Потанин . Когда-то я спрашивал на эту тему самого Прохорова, когда он руководил биатлоном, и он сказал, что это было несправедливо, но по закону. Не понимаю, что за законы такие были в девяностые.

Итоги приватизации стоит пересмотреть? Считаю, частная собственность в любом случае неприкосновенна. Нет смысла в сотый раз пересматривать итоги каких-то экономических процессов. Мы уже в 1917 году так пересматривали, потом после НЭПа, а сейчас опять что-то анализировать? Понимаю, если это стратегически важное для страны предприятие или есть пример недобросовестного собственника, но в целом история с пересмотром опасна для России.

Сейчас интересно другое – наблюдать за деприватизацией, которая происходит в последние годы. Кажется, ее масштабы едва ли не такие же, как у приватизации из девяностых годов», – сказал Губерниев .