Дмитрий Губерниев: «Приватизация 90-х была грабежом России, из моих знакомых прибыль извлекли разве что Прохоров или Потанин. У деприватизации сейчас масштабы едва ли не такие же»
«Безусловно, приватизация девяностых годов была грабежом России. Можно сказать, что нашу страну испокон веков грабят подобным образом. Приватизация была одним из таких примеров. Свой приватизационный ваучер я вложил в какую-то контору. Сначала даже прибыль от этого получил, но все быстро сошло на нет. Она взяла и благополучна испарилась.
Из моих знакомых прибыль из приватизации извлекли разве что Михаил Прохоров или Владимир Потанин. Когда-то я спрашивал на эту тему самого Прохорова, когда он руководил биатлоном, и он сказал, что это было несправедливо, но по закону. Не понимаю, что за законы такие были в девяностые.
Итоги приватизации стоит пересмотреть? Считаю, частная собственность в любом случае неприкосновенна. Нет смысла в сотый раз пересматривать итоги каких-то экономических процессов. Мы уже в 1917 году так пересматривали, потом после НЭПа, а сейчас опять что-то анализировать? Понимаю, если это стратегически важное для страны предприятие или есть пример недобросовестного собственника, но в целом история с пересмотром опасна для России.
Сейчас интересно другое – наблюдать за деприватизацией, которая происходит в последние годы. Кажется, ее масштабы едва ли не такие же, как у приватизации из девяностых годов», – сказал Губерниев.
Хорошо бы ещё и публичные казни по ТВ - многие хочут !
Но Прохоров и Потанин - не воры/не грабители, а "знакомые извлекшие прибыль".
Тут, главное ничего не перепутать!
Не хочу молчать, когда хватают магнатов, хоть я и не магнат